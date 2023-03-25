Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı kapılarını açtı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Şenlikleri Belediye-Hizmet Binası yanındaki meydanda başladı. Her akşam iftardan sonra başlayan etkinlikler, çocuklar ve aileleri eğlendirmeye devam ediyor.

19 Nisan’a kadar devam edecek şenlikler saat 20.30’da Mehter Takımı’nın konseriyle başladı. Alanya Belediyesi Mehter Takımı’nın verdiği konserin ardından Sihirbaz gösteriyle meydanı dolduran çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Ramazan Meydanı açılışına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yücel: “Ramazan kültürünü yaşatacağız”

Ramazan Meydanı etkinliklerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Her yıl olduğu gibi 1 ay boyunca Ramazan’ın manevi iklimini Ramazan Meydanımızda yaşatmaya çalışacağız. Ülkemizin çok değerli şair, sanatçı ve manevi alandaki önemli üstatlarını bu meydanlarla sizlerle buluşturacağız. Çocuklarımıza kültürümüzü gelenek ve göreneklerimizi, manevi değerlerimizi öğretmek bizlerin en önemli görevi. Çocuklara yönelik etkinliklerimizle, bu meydanda çocuklarımıza Ramazan sevincini yaşatacağız” dedi.

“Stant gelirleri depremzedeler için kullanılacak”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayı boyunca Ramazan Meydanı’nda bulunan stantlardan elde edilecek gelirlerin deprem ve sel afetlerinden etkilenen vatandaşlar için kullanılacağını söyledi. Başkan Yücel; “Ülkemizin deprem ve ardından yaşadığımız sel felaketi ile zor günler geçirdiği bu dönemde biz de Ramazan Meydanımızdaki kurulan stantlardan elde edilen tüm geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanacağız. Belediye olarak deprem bölgesine yardımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Yücel sözlerini; “Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan’ın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim dirliğimizi ve birliğimizi daim eylesin. Bu duygularla Ramazan Meydanımızın Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı meydanımıza davet ediyorum” diyerek tamamladı.

Hakan Mengüç performansıyla büyük alkış aldı

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Hakan Mengüç, Sufi Ney ile kendisini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Tasavvuf ve sufi felsefesi ile anlam dolu hikayeler anlatan Mengüç, seyircilerden büyük alkış aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalılara unutulmaz bir akşam yaşatan Hakan Mengüç’e teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Ramazan’a dair her şey bu meydanda

Şenlikler çerçevesinde Belediye yanındaki Ramazan Meydanı’nda hem çocuklar hem de aileler için her akşam saat 21.00’den itibaren birbirinden ilginç programlar yer alıyor. Ramazan Meydanı etkinlikleri arasında Geleneksel Sahne Gösterileri, Jonglör-İllüzyon Gösterisi, Türk Sanat Müziği, Geleneksel Sahne Sanatlarından Hacivat Karagöz, Balon Katlama, Kaligrafi ve Ebru Sanatı gösterilerinin yanı sıra birbirinden önemli sanatçılar, Ramazan boyunca vatandaşlara keyifli ve unutulmaz akşamlar yaşatacak.

Vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram ediliyor

Meydanda yer alan İkram Çeşmesi’nden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram ediliyor. Bununla birlikte alana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, Osmanlı Macunu, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden satın alarak hoş sohbet ortamları oluşturuyor. Ayrıca kitap ve hediyelik stantları da birbirinden ilginç ürünlerle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı’nın Ramazan ayı boyunca her akşam vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatmaya devem edeceği açıklandı.