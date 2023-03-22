Alanya Belediyesi ramazan bereket paketlerinin dağıtımına başladı

Alanya Belediyesi, Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala Ramazan bereket paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İlk etapta 5 bin 250 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılmak üzere paketlerimiz dağıtıma çıktı" dedi.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen Ramazan yardım paketleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürecek. Titizlikle hazırlanan ve temel gıda ürünlerini içeren paketler ilk etapta 5250 aileye ulaştırılacak. 11 araç ve 40 personel iş birliğiyle dağıtımına başlanan paketlerin ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan başlamadan önce ulaştırılması hedeflendi.

“Alanya Belediyesi her zaman vatandaşının yanında”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan paketlerini titizlikle hazırladıklarını ve gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, onlara destek olduklarını belirterek şunları söyledi; “Alanya Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da Ramazan öncesi yardım paketlerimizi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hazırladık. Tespitini yaptığımız ailelerimize ulaştırılacak yardım paketlerimizin dağıtımına da başladık. Ramazan ayı başlamadan ihtiyaç sahibi bütün ailelere yardımlarını iletmeye gayret ediyoruz. Alanya Belediyesi olarak afet nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı süresince sosyal desteklerimizi sürdüreceğiz. Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır, şimdiden tüm Alanya halkının Ramazan ayını kutluyorum” dedi.