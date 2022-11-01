Alanya Belediyesi personeline promosyon müjdesi

Alanya Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Uzaktan bakıldığı zaman pek çok şey söyleniyor, eleştirilere tenkitlere tabi ki açığız ama bugünün şartlarında en fazla üreten, çalışan belediyeyiz” dedi.

Alanya Belediye Kasım Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı grup sözcülerinin konuşmaları ile başladı. Alanya Belediyesi’nin aldığı restorasyon ödülünden bahseden Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak restorasyon çalışmalarımızla bir ödül daha almanın gururunu yaşıyoruz. Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan tarihi Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı, “Başarı Ödülü” ile taçlandırıldı. Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı, yangın ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmişti. Tekrar ayağa kaldırılarak kültürümüze kazandırdığımız Ağaoğlu Konağı restorasyon çalışması ile aldığımız bu ödül, bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Aldığımız ödülün Alanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni başlayacak olan ‘Sıfır Atık Mutfakta Başlar’ yarışması hakkında bilgilendirme yaparak, “Sıfır Atık Projesi ile ödül alan bir belediyeyiz ve bu konuda örnek çalışmalar yürütüyoruz. 15 Kasım’da ’Sıfır Atık Mutfakta Başlar’ adlı ödüllü sıfır atık yarışmasını başlatıyoruz. Yarışmamıza vatandaşlarımız 1 ay boyunca hane halkının kullandığı ürünlerin geri dönüşüm malzemelerini toplayıp, belediyemize teslim ederek katılabileceklerdir. 1 ay sonunda en çok atık toplayan 222 yarışmacımız çeşitli hediyelerle ödüllendirileceklerdir” ifadelerini kullandı.

30 yıllık sorun çözüme kavuşuyor

Alanya Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısında yaklaşık 30 yıldır bir türlü çözülemeyen Oba Mahallesi’ndeki Yaşar Doğu Caddesi ile ilgili resmi adımı atıldı. Mahkemenin verdiği karar sonrası yapılacak olan uygulamayı anlatan Başkan Yücel, “O bölgedeki herkes kamu alanını terk ediyor, bu şahıs terk etmiyor, parasını alıyor ve oradaki insanların iş yapmasını engelliyor yolu kapatıyor. Biz bütçe ve plan proje konusunda bir tek vatandaşımızı mağdur etmedik. Siyasi görüşü ne olursa olsun, ırkı, cinsi ne olursa olsun kimseyi mağdur etmedik. Bizim mücadelemiz 50-60 liraya yer alıp 10 kat gösterenler var bu gibi zihniyetlerin aramızdan çıkması için bunları yapmalıyız. Bunların önünde geçemezsek olmaz, bugün ben varım yarın başkası olacak. Belde belediyeler varken bu hatalar yapılmasaydı bu paraları ödüyor olmazdık. Biz hiçbir park alanını düşürmüyoruz. Biz geldiğimiz zamandan beri parkları 4 katına çıkardık. 166 tane park alanı yaptık. Adam parkı bize satıyor sonra tekrar park istiyor” dedi.

Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye personeline promosyon müjdesi

Toplantının son bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Erkan Demirci söz alarak belediye çalışanlarının banka promosyonları ile ilgili bilgi istedi. Konuyla ilgili İnsan Kaynakları Müdürü Menderes Sivri söz alarak, “2 bin 700’ü aşkın personelimiz var. Mevcut bankamız herhangi bir artış öngörmedi. O yüzden bir komisyon oluşturduk ve bankalarla görüşüyoruz. Uygun teklifler var gelen tekliflere göre önümüzdeki süreçte güzel haberler vereceğiz” dedi.

Başkan Yücel de Alanya Belediye personeline güzel haber vererek, “Henüz bir yıl var mevcut banka ile sözleşmemiz var ama tazminatı ödeyip başka banka ile anlaşacağız” diye konuştu.