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Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışma başlattı. Bir greyder 3 iş makinesi ve 4 kamyonla başlatılan çalışma ile toplamda 5 kilometre yolun düzenlemesi planlanıyor.

ANTALYA 05.04.2021, 13:48
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Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışma başlattı. Bir greyder 3 iş makinesi ve 4 kamyonla başlatılan çalışma ile toplamda 5 kilometre yolun düzenlemesi planlanıyor.

Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde mevcut yolları altyapı ve yağmursuyu giderlerini yaparak kesintisiz ulaşıma kazandırırken vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni yolları da hizmete açıyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre uzunluğunda yol açım çalışmalarına başlandı.

Yücel: “Kırsal yolların yaz kış kullanımını sağlıyoruz”

Kırsal mahalle yollarında öncelikle altyapı hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yolların kalıcı kullanıma açılması için dere geçişlerine büzler konulduğunu kaydetti. Başkan Yücel, “Dere geçişlerine büz ve yağmursuyu giderleri yapılarak kırsaldaki yollarımızın yaz-kış kullanılmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre mahalle yolunu alt ve üstyapı düzenlemeleri ile vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz” dedi.
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