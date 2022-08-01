Alanya Belediyesi, kırsaldaki hayvanların bakım ve kontrollerini eksiksiz yapıyor

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gökbel Yaylası çevresinde hayvanlara aşılama ve kısırlaştırma çalışması gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki çalışmalarının yanı sıra mobil kısırlaştırma ve bakım aracı ile Alanya’nın köy ve yaylalarında da aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler hem kış hem de yaz aylarında hayvanların mama ve su ihtiyacını karşılıyor ve ayrıca kısırlaştırma ile aşılama çalışması gerçekleştiriyorlar. Gökbel Yaylası ve çevresindeki bölgede çalışma yürüten ekipler, vatandaşların kedi, köpek gibi evcil hayvanlarına bakım yaptılar. Eksik olan aşıları tamamlayan ekipler, ayrıca kısırlaştırma çalışması da yürüttüler.

“Çalışmalarımız devam edecek”

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Can dostlarımızın nerede olduğunu düşünmeden yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve refah seviyelerini arttırmak anlamında; doğu bölgesi Alanya yaylalarını mobil aracımızla ve ekibimizle birlikte geziyoruz. Can dostlarımızın aşı, tedavi, bakım, beslenme ve kısırlaştırma işlemlerini yaparak hem popülasyonun önüne geçmek hem de hastalık yayılmasına engel olmak adına Kaplanalanı, Gökbel, Çayarası, Kadıyakası, Sarımut bölgelerinde yapılan çalışmalarda birçok can dostumuza dokunarak yaşam refahına katkıda bulunduk. Diğer yörelerimizde gezilerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” dedi.