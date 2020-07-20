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Alanya Belediyesi kaçak büroyu yıktı
ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE MAHMUTLAR MAHALLESİ’NDE TESPİT EDİLEN KAÇAK BÜRO, GEREKLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN YIKILDI.
ANTALYA 20.07.2020, 17:23
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Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Mahmutlar Mahallesi’nde tespit edilen kaçak büro, gerekli işlemlerin ardından yıkıldı.
Çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mahmutlar Mahallesi’nde kaçak yapılaşma tespit etti. Barbaros Caddesi’nde yer alan kaçak büro, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli kolluk kuvvetleri nezaretinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
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