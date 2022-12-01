Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Fuarında yerini aldı

Bu yıl 12. kez düzenlenen EYAF EXPO 2022 Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi kapılarını açtı. Alanya Belediyesi de fuarda stant açtı. 4 gün sürecek olan fuarın ilk gününde açılış programı gerçekleştirdi. Program, saygı duruşu ve engelli gençlerin işaret dili ile İstiklal Marşı okuması ile başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir konuşma gerçekleştirerek fuarın her geçen yıl büyüdüğünü vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti. Dev Alanya Kızılkulesi ve Tersane maketi ile dikkat çeken Alanya Belediyesi stantı vatandaşlar tarafından ilk günden büyük ilgi gördü. Alanya’nın tanıtımının da yapıldığı stantta ziyaretçilere Alanya’ya özgü yöresel lezzetler ve tropikal meyvelerden ikram edildi. Yapılacak olan çekiliş ile 5 aileye Alanya tatilinin hediye edileceği fuar renkli etkinliklerle 4 gün boyunca sürecek.