Alanya Belediyesi Down Sendromluları balon parkta buluşturdu

Alanya Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesibde down sendromlu çocukları yenilenen balon parkta buluşturdu.

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Balon Parkta buluştu. Balon parkında yer alan şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark ve olimpik üçlü trambolin gibi oyun gruplarıyla doyasıya eğlenen down sendromlu çocuklar, gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

“Eğlenirken öğrendiler”

Down sendromlu çocuklar Alanya Belediyesi uzman personelleri eşliğinde eğlencenin yanında dengede durma, özgüven sağlama, oyun kurma, duyuları tanıma gibi birçok başlıkta faaliyet gerçekleştirmiş oldu.

“Onların farkındayız, her zaman yanındayız”

Alanya Belediyesi Soysal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Engelli Koordinasyon Merkezi’mizin üyeleri ve aileleriyle birlikte Balon Park’a gelerek çok eğlenceli bir gün geçirdik. Çocuklarımızın mutlu anlarına şahit olduk. Engelsiz Kent Alanya sloganıyla çıktığımız bu yolda uzman kadromuzla birlikte engelli bireylerin farkındayız, her zaman onların yanındayız.”

Çocuklarının mutluluklarına ortak olan aileler, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.