Alanya Belediyesi doğa mirası ağaçları unutmadı

Alanya Belediyesi kent genelinde bulunan anıtsal nitelikli, yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçların bakım ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

2020 yılında Hacet Meydanı’nda bulunan 800 yıllık çınar ağacı ile başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar; Dere-Türbelinas Yaylası’ndaki 900 yıllık, Oba Alacami Mahallesi’ndeki 350 yıllık ve Oba Çarşamba Mevkii’ndeki 550 yıllık ağaçların bakım ve rehabilitasyonları ile devam etti. Çalışmalarına devam eden ekipler bu hafta da Gedevet Yaylası Muharbaşı’nda ve Bektaş Camii önündeki 1000 yıllık ağaçların bakımlarını yaptılar.

“Ağaçlar uzmanlar tarafından titizlikle belirlendi”

Yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçların bakım ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “2020 yılında Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in davetiyle kentimize gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Dirik, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında görevli Prof. Dr. Reyhan Erdoğan ve müdürlüğümüzde görevli Orman Teknikeri personeller kent genelinde bir çalışma gerçekleştirdi” dedi.

“Doğal mirasımıza sahip çıkıyoruz”

“Tüm yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçların özellikleri, boyutları, yaşları, bulundukları koordinatları, ağaçların bakımı ve rehabilitasyonunu içeren bir rapor hazırlandı” diyen Müdür Uyar, “Bu rapordaki verilere göre ilçemizdeki ağaçlar için yapılması gereken işlemler belirlenmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden onay alınarak doğa mirası ağaçlarımızın bakım ve rehabilitasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalarımıza devam ederek doğa mirası bu ağaçlarımızı gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakacağız” dedi.