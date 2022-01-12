Alanya Belediyesi diyabetli çocuklara ücretsiz ölçüm cihazı dağıtacak

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Tip 1 Diyabet hastası çocukların glikoz-şeker ölçümlerinin acısız ve kolay yapılması amacıyla sensörlü ölçüm cihazı dağıtacak. Yararlanmak isteyen vatandaşlara 21 Ocak’a kadar şahsen veya Alanya Belediyesi internet sitesi adresinden başvuru yapabilecek.

Alanya Belediyesi, Tip 1 Diyabet hastası çocukların sağlık durumlarının kolay ve acısız kontrolünü sağlamak amacıyla sensörlü glikoz-şeker ölçüm cihazı dağıtacak. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce ‘Çocuklarımızın Ellerine Değil Yüreklerine Dokunuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilecek projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar 21 Ocak tarihine kadar telefondan ve Alanya Belediyesi internet sitesi adresinden veya Alanya Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecek.