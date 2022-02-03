Alanya Belediyesi Çözüm Masası’ndan vatandaşa kandil kutlaması

Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri Tosmur Perşembe Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil lokumu, maske ve dezenfektan kiti dağıttı.

Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri, vatandaşların soru, sorun ve taleplerini mobil araç vasıtasıyla yerinde ve anında dinleyerek çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda bugün Tosmur Mahallesi’nde Perşembe günleri kurulan semt pazarında hizmet veren ekipler, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil lokumu, maske ve dezenfektan kiti dağıtıp kandillerini kutladı.

“Ekiplerimiz her daim görev başında”

Çözüm Masası ekiplerinin vatandaşların taleplerini dinlemek üzere sürekli görev başında olduğunu belirten Alanya Belediyesi Başkan Vekili Melike Nazifoğlu, “Çözüm Masası ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzur ve refahı için sürekli vatandaşlarımız ile iç içe görev başında. Bugün de kandil dolayısıyla Tosmur semt pazarında vatandaşlarımıza kandil dolayısıyla ikramlarda bulundu. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.