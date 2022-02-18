Alanya Belediyesi Çini Kursu aile bütçesine katkı sağlıyor

Geleneksel Türk el sanatlarından olan çini, Alanya Belediyesi’nin sanat atölyelerinde yaşatılıyor. Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nde açılan kursta geleneksel el sanatı yaşatılırken kursiyerlerin aile ekonomisinde de katkı sağlanıyor. Kursun büyük ilgi gördüğünü belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Kursiyerlerimiz bu kurslarda hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor” dedi

“Kültürel mirası yaşatılıyor”

Alanya Belediyesi, tarihte ilk kez Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar zamanında yapılan, daha sonra Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle iç ve dış mekan süslemesi olarak kullanılan çini sanatını korumak için Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nde kurs açtı. Kültürel mirasların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem veren Alanya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı kurslarda eğitim veren usta öğreticiler tarafından, Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nde kursiyerlere çini öğretiliyor. Merkezde yer alan dört atölyeden biri çini ve seramik sanatına ayrıldı. Dikiş, nakış ve kozanın yanı sıra çini de büyük ilgi görüyor.

“Yabancı kursiyerler hediyelik ve satış amaçlı yapıyor”

Kursla ilgili bilgi veren çini öğreticisi Aynur Şahin, “Kursumuza 3’ü erkek olmak üzere 40 kursiyer devam ediyor. ‘Boyacı Çini İşlemeci ve Seramik Biçimlendirme’ ismiyle açılan kurslarımıza Türklerin yanı sıra İran, Rusya ve Kazak vatandaşları da büyük ilgi gösteriyor. Yabancı kursiyerlerimiz özellikle satış ve hediyelik amaçlı ürünler çalışıyor. Geleneksel ve modern boyama yöntemlerinin öğretildiği kursumuzda, şu an sıraltı denilen tekniği çalışıyoruz. Bu teknikte pişmiş toprak üzerine ince bir astar çekilerek onun üzerine süsleme yapılıyor. Kursiyerlerimize önce geleneksel boyamayı öğretiyor, daha sonra modern boyamayı yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerde koyu tonların ardından en son kırmızı rengi kullanıp, sırlayıp atölyemize ait fırında ürünleri fırınlıyoruz. Tarihte kırmızı rengi ilk kez Türkler kullandığı için çini sanatında kırmızı, Türk rengi olarak geçer. Farklı kültürlerle çalışmak kursumuza zenginlik katıyor; farklı ürünler ortaya koyabiliyoruz. Ürünlerimizde kurşunsuz sır kullandığımız için mutfakta kullanılacak malzemeler de yapabiliyoruz”diye konuştu.

“Çini, aile ekonomisine katkı sağlayacak”

Çininin ev hanımlarının geçim kaynağı olacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemizin hem el sanatlarımızı yaşatmak hem de aile ekonomisine katkı sağlamak için açtığı pek çok kurs bulunmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açtığımız kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Katılımcılarımız bu kurslarda hem meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Çini sanatını yaşatmak için Mahmutlar El Sanatları Merkezi’mizde geleneksel ve modern tekniklerin öğretildiği bir kurs açtık. Kursumuzda bin yılı aşkın bir geçmişi olan çini sanatının sıraltı tekniği öğretiliyor. Türk el sanatlarını yaşatmak için bu tür kurslarımız devam edecek“ dedi.