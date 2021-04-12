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Alanya Belediyesi camide yenileme çalışması başlattı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Demirtaş Merkez Camii’ne tuvalet ve şadırvan kazandırmak için çalışmalara başladı.

ANTALYA 12.04.2021, 12:18
Alanya Belediyesi camide yenileme çalışması başlattı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Demirtaş Merkez Camii’ne tuvalet ve şadırvan kazandırmak için çalışmalara başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş bölge halkının, Demirtaş Mahallesi Merkez Camii’ne yapımını talep ettiği şadırvan ve tuvaletlerin yapımı için çalışmaları başlattı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce başlatılan çalışmalarla Demirtaş çarşı merkezi ve çevresine hizmet veren Demirtaş Merkez Camii’ne 6 adet bayan, 6 adet erkek tuvaleti, abdesthane ve şadırvan kazandırılacak.
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