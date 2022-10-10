Alanya Belediyesi Akdeniz’in ilk terapi parkını tamamladı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Akdeniz’de bir ilk olacak olan Terapi Parkı’nın yapımını tamamladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oba Mahallesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin güneyi 2 bin 133 metrekarelik yeşil alan, vatandaşların şehirden ayrılmadan rahatlayıp doğaya döneceği Terapi Parkı’na dönüştürüldü. İçerisinde kafe, biyolojik havuz, şifalı bitkiler bahçesi, doku yürüyüş yolları, heykel, mini kaskatlı havuz, oturma alanları, bitki tünelleri, gezinti yolları bulunan ve Akdeniz bölgesinde bir ilk olan Terapi Parkı’nın yapımı tamamlandı.

Parka ilişkin bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bir peyzaj düzenlemesinde en baskın kullanılan duyu görme duyusu iken sonrasında koklama, dokunma, işitme ve tatma olarak sıralanır. Tüm bu duyular başarılı bir tasarımın içinde gizli ya da açık olarak yer aldığında ziyaretçinin düzenlemeden elde ettiği beklenti ve fayda karşılanmış olur. Bu amaçla bu Terapi Parkı’nda duyularımızı harekete geçirecek koku bölgeleri yenilebilir ve tıbbi bitki bölgeleri, renkler, dokular bölgesi, doku yürüyüş yolları, rüzgâr çanları, kuş evleri, baharatlı dokunma masası, ruhsal yapımızı sakinleştirici su bölgeleri parkın 3 ayrı bölgesinde 3 ayrı havuz ile vurgulanmıştır. Bu parkımız ile insanların sağlığı ve mutluluğu üzerindeki olumlu iyileştirici etkileri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi.