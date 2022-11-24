Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi’nde binden fazla kadına destek sağlandı

Alanya Belediyesi tarafından kadınların hizmetine kazandırılan Aile Kadın Destek Merkezi’nde 2 yıldır binden fazla kadına destek sağlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından toplumun temel yapı taşlarının en önemli bireyi olan kadınların toplumsal ve bireysel konular karşısında destek alabilmeleri için kente kazandırılan Aile Kadın Destek Merkezi, 2 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Toplum içinde kadınların daha güçlü olmalarına katkı sunmayı hedefleyen ve bu doğrultuda çalışan merkez, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 25 Kasım 2020’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılışını gerçekleştirdiği günden bu yana 1000’i aşkın kadına hizmet verdi. Başkan Yücel’in, Alanya halkının hizmetine kazandırdığı Aile Kadın Destek Merkezi kadınların güven noktası haline gelirken, her geçen gün yeni çalışmalarla daha çok kadına ulaşmayı amaç ediniyor.

Kadınlara tam destek

Aile Kadın Destek Merkezi; Psikolojik Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen Hizmeti gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veriyor ve kadınların her yönüyle rehabilite olmalarına ve bilgilenmelerine katkı sağlıyor. Özellikle Aile Kadın Destek Merkezi kadınların hakları ve kamu kurum ve kuruluşlarından alabilecekleri hizmet noktasında köprü görevi üstleniyor.

Şiddete karşı mücadele veriyor

Merkezin en büyük misyonlarından birinin şiddete hayır demek ve şiddete karşı durmayı öğretmek olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Merkezimizdeki uzman ekipler, şiddete maruz kalan kişilerin destek alabileceği tüm kurumlarla köprü görevi rolünü üstlenmektedir. Şiddet sonucunda ortaya çıkan ruhsal problemlerle baş etmeyle ilgili psikolojik destek sağlarken hukuki anlamda kadınların hakları noktasında bilgilenmeleri için avukat desteği sağlamaktadır” diye konuştu.

Aile huzurunu temin ediyor

Başkan Yücel, merkez hakkında şu bilgileri verdi: “Aile Danışmanlığı hizmetiyle evlilik kurumunun önemi, aile içi iletişimin sağlıklı hale gelmesi, özellikle son yıllarda artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek adına hem bireysel hem grup çalışmaları yapıyor. Aile Kadın Destek Merkezi’nde verilen Diyetisyen Danışmanlığı hizmeti ile kadınların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, aile içine sağlıklı yaşam prensiplerini dahil etmesi, vücudunu tanıması ve profesyonel görüşle dengeli yaşama adım atmasına öncülük ediliyor. Aile Kadın Destek Merkezinde görevli uzman personeller tarafından kadınlara yönelik çeşitli başlıklarda (iletişim, anne baba tutumları, kadın olmanın incelikleri, kaygı, motivasyon) seminerler düzenlenirken kurum içindeki personellere ve vatandaşlara yönelik ‘Kadına Şiddeti Önleme’ seminer çalışmaları gerçekleştiriliyor."

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur Alanyalı kadınlarla söyleşide buluşacak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Yücel, "25 Kasım günü saat 10.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur Alanyalı kadınlarla bir araya gelecek ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele adlı bir söyleşi gerçekleştirecek. Akabinde ise yine Kültür Merkezi’nde 11.30’da Kadın Üretirse adlı bir sergimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.