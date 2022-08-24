Alanya Belediyesi 400 çocuğu sünnet ettirdi

Antalya Alanya Belediyesi’nin Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde düzenlediği ücretsiz sünnet hizmetlerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyon ile yüz elli çocuk sünnet edilirken 2022 yılında toplam dört yüz çocuk bu hizmetten faydalandı.

Sünnet hizmeti steril bir ortamda yapılıyor

Sünnet organizasyonunda çocukların kirveliğini Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel yaparken organizasyona Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, aileler ve çocukları katıldı. Belediye’ye başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle birlikte sünnet programı dua töreni ile başladı. Aileler ve çocuklar, Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde uzman sağlık personelleri tarafından, hijyenik ve steril ortamda, sağlık kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen sünnet hizmetinden sırayla yararlandı. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği’nde düzenlenen organizasyona katılan Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel çocukların kirveliğini yaparken ailelerin bu mutlu gününe ortak oldu. Yüksel, sünnet olan çocuklara oyuncak araba, sünnet kıyafetli ve çerçeveli hatıra fotoğrafı hediye etti.

“Sekiz yılda bin 400 çocuğumuz bu hizmetten faydalandı”

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilinin başlamasıyla birlikte periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz sünnet organizasyonlarımıza devam ediyor. Yüz elli çocuğumuzu bu organizasyonda sünnet ettiriyoruz. 2022-23 yılı eğitim yılı öncesi son sünnet organizasyonumuzu gerçekleşirdik. Bu yıl toplamda dört yüz çocuğumuza bu hizmeti verdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müzü faaliyete geçirdiğimiz 2014 yılından bu yana bin 400 çocuğumuzu sünnet ettirdik ” dedi.