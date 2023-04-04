Alanya Belediyesi 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde farkındalık etkinliği düzenledi

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Cikcilli’de bulunan ek hizmet binası önünde 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için farkındalık etkinliği düzenlendi.

“Onlar Bize Emanet” anlayışıyla her zaman sokak hayvanlarının yanında olan Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde de farkındalık etkinliği düzenledi. Cikcilli Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, protokol üyeleri, hayvan dostları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal ve Alanya Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar günün anlam ve önemine dair birer konuşma gerçekleştirdi.

“Onlara umut olmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Daha sonra kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bugün burada 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde farkındalık oluşturmak adına toplanmış bulunuyoruz. Bizler Hayvan Dostu Belediyecilik anlamında, sokaklarda yaşayan tüm canlılarımıza özellikle koruma ihtiyacı hisseden canlarımıza umut olmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya Sokak Hayvanları Günü münasebetiyle değil her gün onların refahı için projeler üretmek, onlara sevgimizi hissettirmek için Demirtaş Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezimizde, Köpek Bahçesi Doğal Yaşam alanlarında, Semt Köpek bahçelerinde, Kedi Parkları ve Besleme noktalarımızda Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekipleriyle sahipsiz olmadıklarını verdiğimiz desteklerle gösteriyoruz” dedi.

Hayvan sevgisini 7’den 77’ye herkese aşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Yücel, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu canlar bize emanet. Bunun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayında hoşgörü anlamında tüm vatandaşlarımızın sokaktaki bu canlarımıza bir kap su ve yiyecek anlamında destek vermesini temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrencilere su kabı, kedi evi ve mama hediye etti.