Alanya Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu izleyiciyle buluştu

Alanya Belediye Tiyatrosu 61. oyunu ‘Kadınlar Filler Ve Saireler’ ile izleyici karşısına çıktı. Kara komedi türündeki oyun, kapalı gişe oynandı.

Kuruluşundan bu yana 60 farklı oyunla 600’den fazla temsil yaparak 130 bin seyirciye ulaşan Alanya Belediye Tiyatrosu, 61. oyunu “Kadınlar Filler Ve Saireler” ile prömiyer yaparak izleyici karşısına çıktı. Hayatın akışında savrulan üç kadının hayatını kara komedi türünde ele alan hikayesiyle izleyicileri güldürürken düşündüren oyun Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularının performansıyla, ayakta alkışlandı.

“Üç yabancı kadının hayatı işlendi”

Komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadının komik ve trajik varoluş mücadelesini konu alan oyun, kadınların erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemlerini mizahi ve vurucu bir dille izleyiciye aktardı. 2 perdeden oluşan 90 dakikalık oyun 25 Mart’ta prömiyer, 26-27 Mart’ta ise halka açık olarak sahnelendi. Oyun 27 Mart Pazar günü Dünya Tiyatro Günü’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu.

“Bizim tek motivasyonumuz seyirci”

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Bu güzel oyunun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Performanslarından dolayı ekip arkadaşlarıma da tebriklerimi sunuyorum. Bizim tek ve en büyük motivasyon kaynağımız seyircilerimize ise ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız” dedi.