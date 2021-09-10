Alanya Belediye Tiyatrosu’na 5 ödül

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri töreninden 5 ödülle döndü

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin yer aldığı törene Türkiye’nin birçok bölgesinden sanatçılar, tasarımcılar, idareciler, Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz ve jüri üyeleri katıldı. Törenden ABT 5 ödül birden alarak yuvaya döndü. Sezonun ilk oyunu olarak sahnelenen ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı oyunla en iyi yönetmen ödülünü Yunus Emre Bozdoğan alırken, yılın dramaturgu ödülü Canan Kırımsoy’a, en iyi kostüm tasarımı ödülünü Gökçe Şener’e ve yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü ise Birke Muratal Doğan’a layık görüldü. Özel çocukların hazırladığı ‘Kalbimin Sevgili Gözü’ adlı oyun da En İyi Çocuk Oyunu ödülünü aldı. 6 Eylül’de düzenlenen 8. Emek ve Başarı Ödülleri töreninde, Canan Kırımsoy’un ödülü ve En İyi Çocuk Oyunu ödülü Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz’e teslim edilirken, törene katılan Birke Muratal Doğan da kendi ödülünü aldı.

“Başarılarımızı arttırmaya devam edeceğiz”

İstanbul Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen törene katılan ve ödülleri teslim alan ABT Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz, “Başarılarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Bu gurur tablosu Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in sanata verdiği destekle gerçekleşti. Bu başarı Belediyemizin başarısı, seyircimizin başarısı, bütün tiyatro çalışanlarımızın başarısı, bu başarı tüm Alanya’nın başarısıdır” dedi.