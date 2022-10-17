Alanya Belediye Başkanı Yücel, öğrencilerle bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, "Meslekleri küçümsemeyin, ne olursanız olun, en iyisi olun" dedi.

Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Lisesi’nde düzenlenen söyleşi programına katılan Başkan Yücel; öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yücel, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek öğrencilere hem yapılan çalışmaları anlattı hem de tavsiyelerde bulundu.

Başkan Yücel, “Öncelikle tüm Türkiye’de şehrimizi temsil ederek birçok başarı kazandınız, hepinizi tebrik ediyorum. Bizler de her fırsat bulduğumuzda öğrencilerimizle bir araya geliyor ve onlarla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu şehrin vizyonunda, misyonunda ve gelişiminde herkesin olduğu gibi sizlerin de hakkı ve desteği var. Onun için de şehrin tüm renklilikleri ile o şehre yön vermeye çalışıyoruz. Yerel yönetim olarak biz, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile ve burada bulunan öğrencilerimizle istişare ederek bu şehri geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

"Meslekleri küçümsemeyin"

Öğrencilere eğitim öğretim süreçleri ve hayatları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Yücel, “Neden bu kadar uzun süredir başkanlık yapıyorum? İşimi çok sevdiğimden, insanlara hizmet etmeyi çok sevmekten ve halka hizmet etmek hakka hizmet etmek düşüncesi ile çalışmayı üretmeyi sevdiğim için. İnsanlığa yapılan hizmetler hiç bir zaman hiç bir şeyle kıstas edilemez. Onun için biz de işimizden keyif alarak bu zamana kadar hizmet ettik. Biz çocuklarımızı derslerle sınavlarla hep yarıştırırız ama ben hep şunu söylerim. Mutlaka ve mutlaka sevdiğiniz işi yapın. Ben sevdiğim işi yaptığım için haftanın ilk günü ve ilk saatlerinde sizlerle beraberim. Hiçbir zaman meslek gruplarınızdan sevdiğiniz işten vazgeçmeyin. Meslekleri küçümsemeyin. Ne olursanız olun, en iyisi olun” şeklinde konuştu.

"Ara eleman sıkıntısı"

Başkan Yücel konuşmasına, “Az önce öğretmenlerimizle görüşürken öğrenci sayısında biraz düşüş olduğunu söylediler. Bizim en büyük eksiğimiz ara eleman yetiştirilmesiydi. Bu sene 4500’ün üzerinde meslek okulları açıldı. Üniversitelerde okuyanların ara eleman olarak çalışmakta zorlandığı için biz de herkes mühendis olmak, doktor olmak zorunda değil anlayışı ile her zaman meslek yüksek okullarına yönlendirme yaptık. Bu şehirde de çok sayıda öğrencimiz meslek yüksek okullarına başladı. Bizlerde bu durumdan son derece mutluyuz” diyerek devam etti.

"Öğrencilere ödev"

Adem Murat Yücel, öğrencilerin fikir ve görüşlerini almak için bir de ödev verdi. Bir ay sonra ödevi geri alacağını belirten Başkan Yücel, Alanya’nın sorunlarını, taleplerini, yeni projeleri ve fikirleri içeren geniş çaplı bir raporu öğrencilerin hep birlikte hazırlamasını istedi. Başkan Yücel daha sonra okulun spor salonunda incelemelerde bulundu. Dart, masa tenisi, bisiklet, tırmanış, badminton gibi pek çok spor eğitiminin yapıldığı salonu çok beğenen Başkan Yücel, okul yönetiminin isteği doğrultusunda eksiklerin de kısa sürede giderileceğini söyledi.