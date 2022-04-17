Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyununun prömiyeri yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aktif yaşlı Merkezi’nde 2019 yılında başlayan tiyatro çalışmaları ilk meyvesini verdi. 65 yaş üstü bireylerin yer aldığı “Misafir” isimli oyunun prömiyeri AKM Aspendos Salonu’nda 19 Nisan’da yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki hizmet veren Aktif Yaşlı Merkezi’nde 2019 yılında kurulan Tiyatro Atölyesi ilk oyununu AKM Aspendos Salonu’nda sergileyecek. Diksiyon ve temel oyunculuk eğitiminin ardından pandemi döneminde online olarak yapılan Misafir isimli oyunun okuma provalarının ardından, sahneye çıkan 65 yaş üstü yaşlılar, seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“Fedakarlık yaptılar”

Aktif Yaşlı Merkezi Tiyatro Atölyesi eğitmeni ve oyunun yönetmeni Zafer Yıldırım, 2019 yılında eğitimlere başlayanlarla bir oyunu sahneye koyduklarını belirterek, “Çok zorlu bir süreç oldu. Gelen arkadaşlarımız 65 üstü yaş grubunu temsil ediyor. Torunları olan, çocukları olan evlerinde işleri olan insanlar. Büyük bir fedakarlık yapıp bunların yanında tiyatro çalışmalarına geldikleri için onları kutluyorum” dedi.

“Oyunun kadrosu”

Cansu Yumuşak’ın yazdığı Zafer Yıldırım’ın yönettiği “Misafir” isimli oyunun oyuncuları ise Gülçin Baykal, Gülnur Çöl ve Gönül Gündoğdu. Oyunun Reji Asistanı Hatice Koç, Işık Tasarımı Namık Gürsoy, Dekor Tasarımı ise Musa Öçal’a ait. Misafir, AKM Aspendos Salonu’nda 19 Nisan’da ücretsiz olarak sahnelenecek.

“Misafir konusu”

Oyunun konusu ise şu şekilde: “Yıllardır yalnız yaşayan Nurdan hanım, bir gün yardıma muhtaç bir halde kapısını çalan bir kadına evini açar. Kadın hayat dolu, telaşlı, savruk hali, kendi ruh halinin tam tersidir. Gelen kadın, Selma, kocasının zulmünden kaçmıştır. Ancak kocası, onu gözden kaybettiği yeri aklında tutmakta, her gün pusuda beklemektedir. Selma ve Nurdan önce arkadaş, sonra dost olurlar. Zamanla ilişkileri derinleşir. Birbirlerinin yalnızlıklarına, arayışlarına, eksikliklerine, dokunmaya, birbirlerini gerçekten sevmeye başlarlar. Başta Hatice hanım olmak üzere dedikoducu komşularının dillerine düşmemek için ve Selma’nın o evde saklandığı anlaşılmasın diye dışarı çıkmazlar, kimseyle görüşmezler. Ancak dışarıya çıkamamak ve kapalı bir yaşam sürdürmeye çalışmak Selma’ya çok ağır gelecektir.