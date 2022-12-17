Aktif yaşlılardan yeni tiyatro gösterisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan Tiyatro Atölyesi ikinci oyunları ‘Mustafa Kemal Vatanım’ı sahneledi. 65 yaş üstü bireyler sahneledikleri performans ile büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’ne devam eden yaşlı bireylerden oluşan tiyatro atölyesi ikinci oyunlarını sahneye koydu. Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ’un yönetmenliğindeki tek perdelik oyun “Mustafa Kemal Vatanım” Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda seyirci ile buluştu.

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Tiyatro Atölyesi’nden 22 kişinin rol aldığı oyun izleyenlerden tam not aldı. İlk olarak ‘İçimizdekiler’ adlı oyun ile tiyatro sahnesine çıkan 65 yaş üstü bireyler, ikinci oyunlarını da başarıyla sahneledi. Milli Mücadele döneminden kesitler sunulan oyunda yaşlı bireyler performansı salondan büyük alkış aldı.