Antalya’nın Aksu ilçesi Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aksu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Aksu’da mantar yetiştiriciliği kursu başladı. Teorik, uygulamalı ve teknik gezilere yer verilecek kurs, 16 Nisan’da sona erecek.

“50 katılımcı”

Kursa katılımın yüksek olduğunu belirten Okul Müdürü Tülay Ateş, “Bu kurstaki amacımız, Aksu’nun mantar yetiştiriciliği merkezi olması. Biz okulumuzda İstiridye mantarı ve kültür mantarını öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Mantar yetiştirmeye meraklı velilerimiz yetiştiriyorlar ve satış da yapıyorlar. BAKA’ ya İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte mantar yetiştiriciliği üzerine proje hazırladık. Bir ay sonra açıklanacak. Bu kursa katılım oldukça yoğun, 50 katılımcı var” dedi.

“Aksu’nun iklimi avantajlı”

Kursiyerlerle birlikte Korkuteli ilçesine teknik gezi düzenleyeceklerini kaydeden kurs öğretmeni Belkıs Günaydın Tezel, “Kursumuzda her katılımcıya bir adet mantar kiti hediye ettik. Bir komposttan 3 buçuk kilogram mantar nasıl elde edilir bunu görecekler. Korkuteli ortamında 6 ay ısıtma sistemi kullanırken, Aksu’da 3 ay soğutma sistemi kullanılarak üretim yapılabilir. Aksu nem oranı yüksek bir iklime sahip. Bunun avantajlarını kullanacağız” diye konuştu.