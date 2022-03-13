Aksu’da hem öğrenciler hem de üreticiler kazanacak

Antalya Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje ile Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mesleği uygulamalı öğrenecek. Hem öğrencilerin hem üreticilerin kazanması hedeflenen proje için ilk imzalar atıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, "Amacımız çocuklarımızı kaliteli bir birey olarak yetiştirmek ve okulunu bitirdikten sonra da kendi işini kuracak ve en iyi yapacak şekilde eğitmek” dedi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni bir projeye imza atıldı. Tarım Lisesi öğrencilerinin mesleği uygulamalı olarak öğrenmesinin hedeflendiği proje için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve üreticiler bir araya geldi. Aksu Çamköy Mahallesinde düzenlenen imza protokolüne Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Aysel Akın- Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tülay Ateş ve BİONAT Tarım Peyzaj üreticisi Bilal Kılıçarslan katıldı. Hem öğrencilerin hem de üreticilerin kazanması hedeflenen proje kapsamında öğrenciler mesleği uygulamalı olarak öğrenecek, üreticiler ise öğrencilerin iş gücünden yararlanacak. Öğrencilerin maaşları ve sigortaları ise devlet tarafından ödenecek.

“Hem iş kısmı hem okul kısmı ikisi beraber gidecek”

Projenin detaylarına dair bilgiler veren Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, “BİONAT Firma Yetkilisi Bilal Kılıçarslan ile birlikte okulumuzdaki öğrencilerin daha iyi yetişmesine yönelik iş birliği protokolleri yapacağız. Öğrencilerimiz stajını bu firmamızda yapacak. Özellikle Antalya’mızda süs bitkileriyle ilgili gelişmiş firmalarımızdan bir tanesi. Burada mühendislerimiz var. Bizim öğrencilerimizin buradan alabileceği çok önemli şeyler var. Haftanın belirli günlerinde buraya gelecekler ve okulu bitirdikten sonra da Bilal Kılıçarslan öğrencilerimize yönelik burada iş imkanı sunacak. Yani hem iş kısmı hem okul kısmı ikisi beraber gidecek” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin kendi iş yerlerini açmalarını sağlamaya yönelik iş birliği protokolü yapıyoruz”

Projenin devlet tarafından destelendiğini vurgulayan Yakup Hoplar, “Aynı zamanda çıraklık olarak dediğimiz MESEM’lerdeki (Mesleki Eğitim Merkezi) eğitimdeki öğrencilerimizi ve burada çalışan işçilerimizi MESEM’lere kayıt ediyoruz. Haftanın dört günü burada çalışıyor. Aynı zamanda devletimiz de onların 3’te 1 maaşını veriyor. Bin 300 TL’ ye yakın. On ikinci sınıflarda yüzde 50’sini veriyor. Yani 2 Bin TL para veriyor. Devlet aynı zamanda sigortasını da yapıyor. Hem şirket sahiplerimize, işverenlerimize destek vermiş oluyoruz hem de öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi, ileriki zamanlarda bu işi öğrendikten sonra kendi iş yerlerini açmalarını sağlamaya yönelik iş birliği protokolü yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

“Amacımız kendi işini en iyi yapacak şekilde eğitmek”

Projenin amacının öğrencileri kendi işini en iyi yapacak şekilde eğitmek olduğunu belirten Hoplar, “Buradaki mühendis arkadaşlarımızı da okulumuza davet edeceğiz. Okulda seminerler vereceğiz. Onlarla toplantılar yapacağız. Amacımız çocuklarımızı kaliteli bir birey olarak yetiştirmek ve okulunu bitirdikten sonra da kendi işini kuracak şekilde, kendi işini en iyi yapacak şekilde eğitmek” diye konuştu.

Aysel Akın- Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) Müdürü Ateş ise, “Lise tarım bölümünde 30 öğrenci 18 işletme, çıraklı MESEM grubunda 5 öğrenci 5 işletme olmak üzere tarımla ilgili 23 ulusal, uluslararası ve yerel faaliyette bulunan işletmelerde öğrencilerimiz staj yapıyor” dedi.