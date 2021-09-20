banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Aksu’da Gaziler Günü yemeği düzenlendi

Aksu İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle, gazi ve şehit yakınlarına yemek etkinliği düzenledi. Etkinliğe Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu protokolü, gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı. Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin’in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından şehit ve gaziler için dualar edildi.

ANTALYA 20.09.2021, 17:29
Aksu’da Gaziler Günü yemeği düzenlendi

Aksu İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle, gazi ve şehit yakınlarına yemek etkinliği düzenledi. Etkinliğe Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu protokolü, gaziler, şehit ve gazi aileleri katıldı. Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin’in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından şehit ve gaziler için dualar edildi.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşmasının en büyük teminatı olan Gazilerin ‘Gaziler Gününü’ kutlamaktan onur ve gurur duyduğunu dile getirdi. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerin, yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmelerinin sağlanmasının toplumsal sorumluluk olduğunu kaydeden Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, “Ülkemizin medar-ı iftiharı şehit ve gazilerimiz, ortaya koydukları azim ve kararlılıkla 102 yıl önce Samsun’dan başlayan Milli Mücadelemiz sonunda ulusal varlığımız elde edilmiş ve bu günlere ulaşılmıştır. Bugün de şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ülkemizde huzurlu bir şekilde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu vesileyle 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazilik unvanının verildiği gün olan Gaziler gününüzü kutluyor, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. İstanbulspor 5 4
18. Ankara Keçiörengücü 5 4
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0