Aksu’da fahiş fiyat denetimi

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında usulsüz bir şekilde değişim yapılması riskinin önüne geçmek amacıyla ilçedeki büyük marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajları kontrol edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası büyük marketlerde fiyat denetimi yaptı. Ekipler, marketlerde reyon fiyatları ve kasa fiyatları arasında usulsüz farkların oluşmasını önlemek amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetimler yaptı. Ürünlerin etiket ve kasa fiyatları ile stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi konulardaki denetimler yapan ekipler, özellikle temel ihtiyaç maddelerinin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajlarını kontrol etti. Ürünleri alışveriş sepetlerine koyarak kasaya götüren Zabıta ekipleri, ürünlerin üzerinde yazılı etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak, denetimleri tutanak altına aldı.

Döviz kurundaki düşüş ile indirimlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol eden Zabıta Müdürlüğünün, marketlerdeki fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerine periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.