Aksu’da 59 bin 800 metrekarelik arazinin hastane ihalesi 6 Nisan’da yapılacak

Daha önce 9 Nisan 2019 yılında ihalesi gerçekleşen, ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı yüklenici firma tarafından tek taraflı ihalesi feshedilen Aksu Devlet Hastanesi yapımı için 6 Nisan’da tekrar ihale yapılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “6 Nisan’da Allah izin verirse, mevcut alanın ihalesi gerçekleştirilecek. Takriben 2 ay sonrada ilk kazma vurulmuş olacak” dedi.

Aksu Devlet Hastanesi yapımı ikinci kez ihaleye çıkacak. Aksu’nun sağlık anlamında en büyük sorunlardan biri olan Devlet Hastanesi eksikliğini gidermek için tekrar düğmeye basıldı. Sağlık Bakanlığı 59 bin 800 metrekarelik arazi üzerinde Devlet Hastanesi yapılması için 6 Nisan 2021 tarihinde ihale gerçekleştirecek. Takriben ihaleden 2 ay sonrada ilk kazmanın vurulacağı ifade edildi.

“İlk ihale fesih edilmişti”

Daha önce 9 Nisan 2019 yılında mevcut alanla ilgili ihale geçekleştirilmişti. Ancak ihaleyi kazanan yüklenici firma döviz kurlarında ki dalgalananları etken göstermiş, bu dalgalanmanın toplam maliyet olan 156 milyon 556 bin TL’yi karşılamayacağı ileri sürerek, ihaleyi tek taraflı fesih etmişti. Derken pandemiden kaynaklı aksaklıklar baş göstermiş ve bugüne kadar her hangi bir adım atılmamıştı.

“Tahsis izni çıkmıştı”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Aksu’nun yıllardan buyana süre gelen bir hastane sorunu var. Aksu ilçemizde ’Sevgi Köyü’ olarak nitelendirilen yerin yan tarafında 59 bin 800 metrekarelik arazi, devlet hastanesi yapılmak üzere, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı’na tahsis için izin çıktı. Yaptığımız görüşmeler sonucu 300 Yataklı Aksu Devlet Hastanesi yapımı için 2017-2019 yılı yatırım programına alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından proje ihalesi yapılarak, proje çizimine başlandı” dedi.

“Haziranda ilk kazma vurulacak”

Mevcut alanın ihalesinin 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştiğinin altını çizen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “İnşaat çalışmalarıyla ilgili ilk adımda 6 Haziran’da 2019 yılında atıldı ve 1 Mart 2021 yılında hizmete açılması planlanmıştı. Ancak o dönem döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, yüklenici firma sözleşmeyi tek taraflı fesih etti. Hemen akabinde bir ikinci ihale gerçekleştirilecekti. Bu seferde pandemiden kaynaklı aksaklıklar oluştu. Tüm bunlara rağmen bu işin peşini bırakmadık. Gelinen süreçte, 6 Nisan’da Allah izin verirse, mevcut alanın ihalesi gerçekleştirilecek. Takriben 2 ay sonrada ilk kazma vurulmuş olacak” diye konuştu.

Şahin, daha önce yatak kapasitesi 300 olan hastanenin, yeni düzenlemeyle yatak kapasitesinin 350’ye çıktığının da altını çizdi.