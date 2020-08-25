Aksu Uçak Bakım Lisesi, alanında birinci sırada yerini aldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce kurulan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzdelik dilimde en yüksek puanla öğrenci alarak, Türkiye’de uçak bakım alanında eğitim veren okullar arasında birinci sırada yerini aldı.

LGS Merkezi yerleştirmede, yüzde 2.77 ile yüzde 10.8 arasında puan alan Buğra Soykan, tercihini Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yana kullandı. Bu tercih sonrası Aksu Uçak Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye’de uçak bakım alanında eğitim veren okullar arasında birinci sırada yerini aldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okul Müdürü Haldun Çevik, “Okulumuz 4 yıl gibi kısa bir sürede eğitim kalitesini yükselterek, Türkiye’de alanında en yüksek puan ile öğrenci alan bir kurum haline gelmiştir. Amacımız öğrencilerimizi Dünya ve Ülkemizde Havacılık sektöründe Uçak Teknisyeni ve Uçak Mühendisi kadrolarında görebilmektir. Okulumuzu tercih eden Buğra Soykan’a uçak maketimizi hediye etti” dedi.