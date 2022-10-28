Akşener’den Başkan Böcek’e övgü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Demre Kekova Festivali’ne katıldı. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak Demre’ye tarımdan, turizme pek çok alanda destek verdiklerini söyledi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Demre Kekova Festivali yoğun bir katılımla gerçekleşti. Festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Hiçbir kimseyi ötekileştirmeden milletimizin dertlerine derman olacağız diyerek göreve geldik. 19 ilçe belediye başkanımızı Millet İttifakının belediye başkanları gibi göreceğimizi söylemiştik. Çalışmalarımızı aynı azim kararlılıkla devam ettiriyoruz. 17 mahallesi 27 bin 750 nüfusu olan Demre’mizde üreticilerimize, kooperatiflerimize, köylülerimize Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Turizmci dostlarımıza Turizm Birliğini kurarak destek oluyoruz. Antalya’mızı deniziyle, çevresiyle korumaya kollamaya devam ediyoruz” dedi.

Akşener’den beraberlik vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlere değinerek, Türkiye’nin, Antalya’nın ve Demre’nin kaynaklarının hizmet etmek için yeterli olduğunu söyledi. Akşener, “Bundan sonra bize çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl ki ele ele tutuşup Antalya Büyükşehir Belediyesi alındıysa, nasıl el ele tutuşup Demre Belediyesi alındıysa, nasıl 11 büyükşehir belediyesi alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız sizi mahcup etmeyeceğiz, utandırmayacağız, üzmeyeceğiz” diye konuştu.

Festivale, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.