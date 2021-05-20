Akseki’de tarih ve kültür sempozyumu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Akseki Tarih ve Kültür Sempozyumu düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Akseki’nin tarih ve kültürünü konu alan bir sempozyum düzenlendi. Çevrimiçi gerçekleşen Akseki Tarih ve Kültür Sempozyumunun açılışına Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Hayırsever iş insanı Ali Metin Duruk ve Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gül katıldı. 4 oturum şeklinde düzenlenen sempozyumda akademisyenler hazırladıkları bildirileri sundular.

“Akseki tarihimizin önemli bir parçası”

Şehir dışında bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yerine Sempozyuma katılan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, ilk olarak katılımcılara Rektör Kalan’ın mesajını iletti. Ardından konuşmalarına devam eden Aydemir, “Akseki medeniyet tarihimizin çok önemli bir parçasıdır. Akseki’nin tarihi özelliklerinin yanı sıra kültürel değerleriyle birlikte ilim insanları tarafından tanıtılması çok önem arz ediyor. Bizler kalkınma ve gelişmenin ilim yoluyla olabileceğini inanan, öğreten ve bunun örneğini sunan, bu noktada memleketine, bulunduğu coğrafyaya ve insanlarına katkı sunmayı görev edinmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Türkiye’de Akseki denince ilk olarak akla ekonomi ve güven temelli bir olgu geliyor ama biz bu sempozyumda ekonominin temelini oluşturan tarihi ve kültürel kaynaklara dikkat çekmek istedik” diye konuştu.

“Akseki’nin zengin bir tarih ve kültür dokusu bulunuyor”

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, “Dışardan gelen insanlar buraya geldikten sonra buranın kıymetli bir coğrafya olduğunu anlıyor. Gerçekten Akseki’nin zengin bir tarih ve kültür dokusu bulunuyor. Buradan yetişen insanlar gerçekten ülkemize damga vuruyor” dedi.