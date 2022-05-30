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Akseki’de büz çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.

ANTALYA 30.05.2022, 11:15
Akseki’de büz çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca mahallelerinin grup yolunda bakım-onarım çalışması yaptı. Grup yolu üzerindeki büzlerin tıkanması ve kırılarak yolu daraltması üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, büzleri değiştirilerek ulaşımda aksaklık yaşanmasının önüne geçti.

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