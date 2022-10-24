Akseki ve Gündoğmuş’ta yanan içme suyu hatları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında çıkan Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangının yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Akseki ve Gündoğmuş’ta yangından zarar gören içme suyu hattı ve su depolarını yeniledi

28 Temmuz 2021’de Manavgat’ta çıkan ve çevre ilçelere de sıçrayan orman yangını sonrası tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangının meydana getirdiği zararları onarmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Akseki’ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi’nde 7 kilometrelik içme suyu şebeke hattını yeniledi. İsale hattı çalışmaları Yüzde 90 oranında tamamlanırken, yangında zarar gören içme suyu deposu da yeniden inşa edildi.

“Büyükşehir her zaman yanımızda”

Kepezbeleni Mahalle Muhtarı Mehmet Uyar, yangın sırasında da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerinin her zaman kendilerine yardım ettiğini ve susuzlukla ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Muhtar Uyar, “Büyükşehir ekipleri şimdi de zarar gören hatları ve su depomuzu yeniledi. Muhittin Başkanımıza ve ASAT ekiplerimize teşekkür ederiz” dedi.

Su deposu yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yangından etkilenen Gündoğmuş’ta da çalışma gerçekleştiriyor. Senir Mahallesi’nde 3,5 kilometrelik mesafeli içme suyu isale hattını yenileyen ASAT ekipleri ayrıca 200 metreküp kapasiteli prefabrik içme suyu deposu inşa etti. Yapısı ve vanaları yenilenen su deposunda kayıp kaçaklar önlenirken, su daha sağlıklı ve verimli kullanılabilir hale getirildi.

Kapasitesi arttı

Senir Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Yıldız su deposunun 1960’ta elle örülmüş taş duvardan oluşan 55 tonluk bir depo olduğunu belirterek, “Biz bununla idare ediyorduk. Mahallemizde suyumuz fazla fazla var. Gündoğmuş’un mahalleleri arasında su sıkıntısı olmayan mahallelerden birisiyiz. Biz istedik ki bu suyumuz boşa akmasın büyük bir depo yapalım. Depomuzda dolu bulunsun. Başkanımız da sağ olsun bize yardımcı oldu. Kapasitesi küçük 55 tonluk depo yetmiyordu. Şimdi çok güzel bir depoya sahip olduk” dedi.