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Akseki ve Gündoğmuşlu çiftçiye 90 bin fide dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’ta çiftçiye 90 bin maydanoz, kekik ve fesleğen fidesi dağıtılmaya başlandı.

ANTALYA 17.05.2021, 13:52
Akseki ve Gündoğmuşlu çiftçiye 90 bin fide dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’ta çiftçiye 90 bin maydanoz, kekik ve fesleğen fidesi dağıtılmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki’nin 51 Mahallesinde muhtar ve kooperatifler aracılığı ile 45 bin adet maydanoz, kekik ve fesleğen fidesi, üreticileri dağıtılmaya başlandı. Gündoğmuş ve İbradı’da da 45 bin fide dağıtımı yapıldı. Gündoğmuş’ta Balkaya Mahalle muhtarı Ahmet Hamdi Doğan’a teslim edilen, fesleğen, kekik ve maydanoz fidelerin kısa süre içerisinde ekimi yapılacak. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’ta toplam 90 bin adet fide dağıtımı yapılmış oldu.
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