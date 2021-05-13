Akseki Taşlıca’daki sulama sistemindeki arızaya hızlı müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde 2 bin dekar alana hizmet veren kapalı sulama sisteminde meydana gelen arızayı kısa sürede onararak, çiftçinin mağduriyetini önledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçiye desteğini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Akseki’nin Taşlıca Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin dekar alanın sulandığı ve 300 hanenin kullandığı kapalı sulama sisteminde meydana gelen arızaya müdahale etti.

Sıcaklarla birlikte suya ihtiyaç duyan ürünlerini sulamayan ve ürün kaybı tehlikesi yaşayan Taşlıca Sulama Kooperatifi’nin başvurusu üzerine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri tarafından sulama sisteminde inceleme yapıldı. Hat üzerindeki arızalı olan bölüm tespit edildi. Eskiyen borular Tarımsal Hizmetler ve ASAT ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yenilendi. Üreticiler, seralardaki fidelerini tarlalara göçürmek zorunda oldukları bugünlerde, arıza nedeniyle gecikme yaşadıklarını anlattı. Üreticiler, yardımlarına koşarak mağdur olmalarını önleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.