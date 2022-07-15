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AKMEK’ten 85 yıllık asker bavuluna sanatsal dokunuş

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu’nun (AKMEK) Ahşap Boyama Bölümü kursiyerleri, 85 yıllık asker bavulunu sanatsal bir dokunuşla konsola çevirdiler.

ANTALYA 15.07.2022, 12:45
AKMEK’ten 85 yıllık asker bavuluna sanatsal dokunuş

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu’nun (AKMEK) Ahşap Boyama Bölümü kursiyerleri, 85 yıllık asker bavulunu sanatsal bir dokunuşla konsola çevirdiler.

AKMEK 11. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’nde hünerler konuştu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde el sanatlarının görücüye çıktığı sergi göz kamaştırdı. Çöpe atılan ürünlerin el sanatlarıyla ne kadar kıymetli eşyalara dönüşebileceğini gösteren sergide 85 yıllık asker bavulu ise dikkat çekti. Ahşap Boyama Bölümü kursiyerleri, 85 yıllık asker bavulunu el sanatlarıyla kıymetlendirdi. Kursiyerler, önce asker bavuluna 4 ayak ekleyerek, özel eşyaların saklanabileceği konsola çevirdi. Bir sonraki adımda eski bavulun üzerini sanatsal dokunuşlarla adeta bir tabloya dönüştürdüler. Mavi, sarı, beyaz, siyah ve kahverengi renklerinin hakim olduğu asker bavulu konsol olarak şimdi serginin başköşesini süslüyor.

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