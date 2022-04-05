AKMEK’le duvarlara kadın dokunuşu

Kepez Belediyesi’nin her yıl binlerce kişiye sosyalleşme, yetenek geliştirme ve mesleki eğitim imkanı sunduğu AKMEK ile duvarlara kadın eli değdi.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu’nun(AKMEK), ‘Boya Badana Kursu’na katılan ev hanımları eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kepez Belediyesinin, Antalya Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlediği ‘Boya Badana Kursu’na 12 ev hanımı katıldı. AKMEK’in ‘Boya Badana Kursu’na katılan ev hanımları 1 buçuk aylık bir eğitime tabi tutuldular. AKMEK’in, ‘Boya Badana Kursu’ ile usta boyacılığa adım atan kadınlar ilk olarak Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nin duvarlarını boyadı. Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nin duvarlarının boyasını kadın dokunuşu ile yenileyen kursiyerler, usta boyacılara adeta taş çıkarttılar. Kadınlar, AKMEK’teki ‘Boya Badana Kursu’ ile boya çeşitlerinden fırçaya, boyanın kullanımından fırçanın nasıl atılması gerektiğine kadar her türlü tecrübeyi edindiler.