AKHUMER İnsansız Hava Aracı eğitimlerini çevrimiçi olarak verecek

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi(AKHUMER), İHA eğitimlerini çevrimiçi ortamda vermek için hazırlıklarını tamamladı.

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin pandemi koşullarına hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirterek “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, üniversitelere çevrimiçi eğitim için izin verdi. Biz de Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu çevrimiçi eğitim sürecine dahil olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin isteğine yönelik programlar hazırladık, materyalleri çevrimiçi uzaktan eğitim sistemine yüklemeye başladık. Ocak ayında 15-20 Ocak gibi eğitime geçmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İHA eğitimlerinin çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olmasının öğrenciler ve pandemi nedeniyle zamanını evde geçiren insanlar için de büyük bir fırsat olduğunu belirten Doç. Dr. Özekicioğlu, Akdeniz Üniversitesi’nin insanların pandemi döneminde çevrimiçi gerçekleşecek olan İHA eğitimlerini değerlendireceğini düşünerek çevrimiçi eğitim düzenlenmesine karar verdiğini söyledi. AKHUMER bünyesinde İnsansız Hava Aracı Pilotluk Eğitimi(İHA-0 VE İHA-1) ve Pilotlar için Mollymawk Psikometrik Sınavı yapıldığını söyleyen AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, eğitimlere katılmak isteyenlerin detaylı bilgiye http://akhumer.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşabileceğini belirtti.

AKHUMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Topuz, hedeflerinden birinin İHA eğitimlerini sektörel bazda daha büyük boyutlara getirmek olduğunu söyleyerek özellikle maden sektöründe İHA-0 ve İHA-1 kullanımının yüksek olduğunu aynı zamanda da turizm sektöründe ve tarımsal alanların görüntülenmesinde de yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

AKHUMER Eğitmeni Öğr. Gör. Ercüment Aksoy, eğitimlerde yasal yönetmeliklerin açıklandığını, İHA-0 için 12 saat, İHA-1 için ise 36 saat eğitim verdiklerini ve İHA için önemli olan meteoroloji eğitimi ve telsiz eğitiminin de verildiğini söyledi.

AKHUMER Eğitmeni Öğr. Gör. Levent Uzunsakal ise İHA eğitimleri için meslek grupları içerisinden çevre mühendisliği, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği, maden ve ziraat mühendisliği gibi mühendislik alanlarında İnsansız Hava Araçlarının çok kullanıldığını söyledi. Uzunsakal, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile ortak protokol imzaladıklarını ve hedeflerinin diğer meslek odalarıyla da protokoller gerçekleştirerek eğitimlerini, sertifikalarını ve İHA ehliyetlerini, Akdeniz Üniversitesi olarak vermek istediklerini ifade etti.

Uzunsakal, güvenlik güçleri, medya çalışanları ve fotoğraf alanında çalışanların da İHA ehliyeti almak isteyenler arasında olduğunu belirterek eğitim ayaklarının kuvvetli olduğunu ve İHA eğitimi alanlarla iletişimlerinin eğitim sonrasında da devam ettiğini ve eğitimci olarak sorulara her zaman yanıt verdiklerini sözlerine ekledi.