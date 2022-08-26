Akdenizli olmak için yeteneklerini sergilediler

Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci adayları, özel yetenek sınavlarında ter döktü. Güzel sanatlar fakültesine iki yüz yirmi altı, spor bilimleri fakültesine ise yüz yirmi beş kontenjan için 3 bine yakın başvuru yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından öğrenci adayları için özel yetenek sınavları düzenlendi. Güzel sanatlar fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavı ile resim, heykel, grafik, seramik, müzik, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, tekstil ve moda tasarımı bölümlerine iki yüz yirmi altı öğrenci alınacak. Spor bilimleri fakültesine bağlı beden eğitimi ve spor, antrenörlük eğitimi bölümlerine ise özel yetenek sınavı ile yüz yirmi beş öğrenci alınacak. Her iki fakültenin sınavlarına da yoğun katılım gerçekleşti.

Sınavlara yoğun katılım gösterildi

Sınav ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu, “Çok yoğun katılımlı bir sınav gerçekleştiriyoruz. Hem İletişim Fakültesi içerisinde hem de Atatürk Konferans Salonu’muzda hem müzik bölümünün hem de diğer 9 bölümümüze aday öğrencilerimizi karşılıyoruz. Sınavımız bir buçuk saat kadar sürecek ve resim bölümümüze 33, heykel bölümümüze 20, grafik bölümümüze 43, seramik bölümümüze 21, müzik bölümümüze 23, fotoğraf bölümümüze 33, geleneksel Türk sanatları bölümümüze 30 ve tekstil ve moda tasarımı bölümümüze 23 kişi olmak üzere engelli ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil, toplam 226 yeni öğrencilerimizi seçmiş olacağız” şeklinde konuştu. Özel yetenek sınavına bin 787 ön başvuru olduğunu söyleyen Dekan Paşaoğlu, sınava katılım sayısının da bine yaklaştığını sözlerine ekledi. Sınavı kazanan adayların kesin kayıt tarihlerinin 1-2-5 Eylül olacağı bildirildi.

Sınav sonuçları 1 Eylül’de açıklanacak

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop da yetenek sınavları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sınavlara katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aktop, “Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ?2022-2023? Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı, sporcu özgeçmiş değerlendirmesi ve özel yetenek testi olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi. Özel yetenek sınavı 8 Ağustos tarihinde çevrim içi başvuru sisteminin açılması ile başlayarak, 23-26 Ağustos tarihleri aralığında Mavi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen özel yetenek testi ile devam etti. 1 Eylül günü kazanan adaylar duyurularak, sınav süreci tamamlanmış olacak” dedi.???