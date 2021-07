Akdeniz Üniversitesi’nin diş hekimleri mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hayatınızın her aşamasında artık Akdenizli ruhu sizinle birlikte olacak” dedi.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin 5’inci dönem mezunları Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda düzenlenen törenle yeminlerini ederek, mesleğe ilk adımlarını attı. Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Çağatay Barutçugil, Doç. Dr. Ömer Kırmalı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, akademisyenler ile mezun olan 88 öğrenci ve aileleri katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesinin yemin töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Eşine belki 100 yılda bir rastlanan zor bir süreçten geçiyoruz. Siz de 5 yıllık eğitim hayatınızın son 1.5 yılını pandemi şartlarının neden olduğu yoğun baskı ve stres ile geçirmek durumunda kaldınız. Bu zorlu süreci başarıyla tamamladığınız için bence bir alkışı da hak ettiniz. Lütfen siz de kendinizi alkışlayın. Bunu hak ettiniz” dedi.

"Akdenizli ruhu"

Rektör Özkan, “Liseyi yeni bitirmiş, belki biraz çekingen, belki biraz kararsız gençler olarak kapısından girdiğiniz okulumuzdan olgunlaşmış, kendine güvenen diş hekimleri olarak mezun oluyorsunuz. Üniversite dönemi sadece mesleki donanıma kavuştuğunuz değil, aynı zamanda kişiliklerinizin oluşmasında da kilit rol oynayan bir dönemeç. Bu nedenle hayatınızın her aşamasında artık Akdenizli ruhu sizinle birlikte olacak. Bir Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak ben de her zaman bu ruhu yanımda taşıyorum ve ondan güç alıyorum. Umarım artık karakterinizin bir parçası haline gelen Akdenizli kimliği, size de her zaman güç verir, sizi gururlandırır ve siz de bu kimliğe sahip kişileri gururlandıracak işlere imza atarsınız.” şeklinde konuştu.

"Fedakarlık gerektirir"

Hekimliğin büyük fedakarlık gerektiren, meşakkatli ama bir o kadar da ayrıcalıklı bir meslek olduğunu ifade eden Rektör Özkan “Bu meslekte başarılı olmanın yolu her şeyden önce işinizi sevmek ve kendinizi adamaktan geçiyor. Üniversite seçimiyle hayatta ne yapmak istediğinize karar verdiniz. Şimdi ise bunu ne şekilde yapacağınızı tercih edeceksiniz. Alacağınız her risk, yapacağınız her çalışma sizin mesleki anlamda ne kadar başarılı olacağınızı belirleyecek. Buradaki her mezun öğrenci, başarılı olmak için gerekli olan yeteneğe ve eğitime sahip. Ancak gerçek başarınızı alacağınız riskler, cesaretiniz, azminiz, çalışmalarınız ve tercihleriniz belirleyecek. Bu nedenle yarışın bittiğini düşünmeyin; bu bir maraton ve asıl şimdi başlıyor. Kendini geliştirmeden, risk almadan mesleğini icra eden sıradan diş hekimleri mi, yoksa ilklere imza atan, alanında öncülük yapan diş hekimleri mi olacaksınız. Kolaylık yerine zorluğu, garanti yerine riski seçmek belki korkutucu olabilir ama inanın alınan tatmin buna değiyor. Sizlerin de bu konuda doğru tercihi yapacağınıza olan inancım tamdır. Çünkü Akdenizlilere öncü olmak yakışır” ifadelerini kullandı.

"Manavgat’a 39 bin fidan"

Sözlerinin sonunda ülkemizin genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktığını belirterek Manavgat’ta 4 farklı noktada meydana gelen orman yangının herkesi üzüntüye boğduğunu ifade eden Rektör Özkan “Manavgat’ta meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza ve Muğla’daki yangında hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak yanan yerlerin yeniden yeşermesi için yeni dönemde üniversitemizi tercih edecek her öğrencimiz için bir fidan olmak üzere 39 bin fidan dikeceğiz. Diğer üniversitelerinde bu kampanyaya canı gönülden destek vereceğini ümit ediyorum. Temennimiz yaraların bir an önce sarılması ve Manavgat’ımızın eski mutlu günlerine geri dönmesi” dedi.

"Diplomaları verildi"

Öğrenciler adına Diş Hekimi Fatih Bedel, hocalarına ve ailelerine teşekkür ettiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, diş hekimliği mesleğinde yer alan hekimlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini ve meslektaşların hep birbirini desteklediklerini söyledi. Diş Hekimliği Fakültesinin beşinci dönem mezunlarını uğurladıklarını söyleyen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, fakültenin hem eğitim hem de klinik olarak Türkiye’nin en çok tercih edilen fakültelerinden birisi haline geldiğini belirtti. Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları takdim edildi.