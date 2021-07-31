Akdeniz Üniversitesi’nden Manavgat’a 39 bin fidan bağışı

Türkiye pek çok noktada orman yangınları ile mücadele ederken Batı Akdeniz bölgesinde yer alan üniversiteler yangınlardan en ağır zararı gören ilçelerin başında gelen Manavgat için örnek bir kampanyaya imza attı. Kampanya hareketini Akdeniz Üniversitesi başlattı.

Bu yıl 39’uncu kuruluş yılını kutlayan Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Akdeniz Üniversitesi, Manavgat ilçesinde yanan alanlarda ıslah çalışmalarından sonra dikilmek üzere 39 bin fidan bağışlandığını açıkladı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yapılan ‘Yangın yaralarını sarmak için kampanyaya destek olur musunuz?’ çağrısına bölge üniversitelerinden tam destek geldi.

Akdeniz Üniversitesi’nin tweet’ine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ‘fidan bağışında biz de varız’ derken, Antalya Bilim Üniversitesi de ‘Manavgat’ımızın yanan alanlarında ıslah çalışmalarından sonra yeşil görüntüsüne tekrar kavuşturmak için kuruluşumuzun 10. yılında 10 bin fidan bağışlıyoruz’ paylaşımında bulundu.

Her öğrenci için bir fidan

Konuyla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesinin mesajında, ‘Ülkemizde devam eden orman yangınları hepimizi derinden üzdü. #yks2021 sonuçları ile üniversitemizi tercih ederek yerleşecek her öğrencimiz için SDÜ Bilim Ormanına fidan dikme kararı aldık. Yangınlara sebep olanlara daha yeşil bir #Türkiye ile cevap vereceğiz!’ denildi. Zincir kampanyaya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de destek verdi. Kısa sürede büyük bir etkileşimin sağlandığı sosyal medya platformlarında bölge üniversitelerinin ülkemizdeki yangınlarla mücadele konusunda başlattıkları fidan dikme çağrısına destek büyüyerek devam ediyor.