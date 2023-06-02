Akdeniz Üniversitesi’nden, lisans öğrencilerine yönelik projeye destek

Akdeniz Üniversitesi, lisans öğrencilerinin projelerde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Özlenen Öğrenci Bilimsel Araştırma Projeleri’ni uygulamaya koydu. Proje ekibinde lisans öğrencisi yer alması şartı getirilen bu yeni proje türü öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu lisans öğrencilerinin projelerde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla ‘Özlenen Öğrenci Bilimsel Araştırma Projeleri’ni hayata geçirdi. Lisans öğrencilerinin katılımının ön şart olduğu yeni proje türü öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu tür projeler ile lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerine katılımlarının artması ve lisans öğrencileri arasında araştırma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bilimsel Araştırma Projelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, bu proje türü hakkında bilgi verdi.

“Lisans öğrencisinin dahil olma şartı var”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın talimatıyla eğitimle araştırmayı lisans düzeyinde bütünleştirmek istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Küçükçetin, BAP Komisyonu’na sunulan “Bilimsel Araştırma Projeleri’ne lisans öğrencilerinin dahil edilmesine yönelik teşvik maksatlı proje değerlendirme sürecinde ek puan uygulamalarımız vardı. Ancak bu uygulama da lisans öğrencilerimizin projelere arzu ettiğimiz düzeyde katılımlarını sağlayamadı. Bunu artırmak amacıyla proje ekibinde lisans öğrencilerinin yer almaları şartı olan ‘Özlenen Öğrenci Bilimsel Araştırma Projelerini’ hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“BAP projelerinin en az yüzde 50’sinde lisans öğrencisinin yer almasını hedefliyoruz”

Akdeniz Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projeleri’nin yaklaşık yüzde 20’sinde lisans öğrencilerinin yer aldığını belirten Prof. Dr. Küçükçetin, “Özlenen Öğrenci Bilimsel Araştırma Projeleri ile bu oranın en az yüzde 50’ler seviyesine çıkmasını hedefliyoruz. 2023 yılı itibariyle uygulamaya giren bu yeni proje türü çerçevesinde her bir proje için 10 bin TL bütçe desteği veriyoruz. Lisans öğrencilerimiz bu proje türüne yoğun ilgi gösterdi. Bugün itibariyle 10’un üzerinde proje bu çerçevede desteklendi. Değerlendirme süreci devam eden proje başvuruları da var” diye konuştu.

“Proje çalışmaları için mezuniyeti beklemeyin”

Yeni proje türü ile maksatlarının lisans öğrencilerimizi henüz eğitim öğretim dönemi içindeyken bilimsel projelere dahil etmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Küçükçetin, “Böylece hem öğrencilerimizin lisans düzeyinde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, hem de özel sektör ve kamu kurumlarındaki ihtiyaçlara karşılık verebilecek düzeyde nitelikli gençlerin yetişmesine katkı sağlamış olacağız. İstiyoruz ki, gençlerimiz proje çalışmalarını mezuniyet sonrasına ertelemesinler, henüz lisans aşamasında işin içine girsinler, bilimsel bir projede yer alsınlar. Ayrıca inanıyoruz ki lisans öğrencilerimizin katılımı, projelere de enerji ve yenilikçi bir bakış açısı katacaktır” dedi.

“Proje ismi anketten çıktı”

Özlenen Öğrenci Bilimsel Araştırma Projeleri isminin lisans öğrencilerimize yönelik düzenlenen bir anketten çıktığını da açıklayan Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, “Açıkçası ülkemizin, milletimizin, üniversitelerimizin, kamu ve özel sektörümüzün, bilimsel araştırma merkezlerimizin özlediği, beklediği, hedeflediği ‘Özlenen Öğrenci’ modelinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu proje türü sayesinde öğrencilerimizin bilimsel merak duygularını uyandırmak, ekip çalışmasını ve projelerdeki iş akışını tecrübeli, kendilerine rehberlik edecek, alanlarında en yetkin hocalarının liderliğinde öğrenme fırsatı bulmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz daha lisans eğitimi aşamasında projelerde yer alarak hem bilimsel araştırmaların zevkine varabilecekler, hem de yeteneklerini keşfedebilecekler” şeklinde konuştu.