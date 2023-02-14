Akdeniz Üniversitesi’nden deprem bölgesine yardım eli

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) yaşanan 2 büyük deprem sonrası öğrencilerine ve bölge halkına yardım için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin hemen ardından teyakkuza geçen Akdeniz Üniversitesi, ilk andan itibaren deprem bölgesinde yaşayanlar ve öğrencileri için yürüttüğü yardım çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin durumlarını öğrenmek için oluşturduğu Acil Çağrı Merkezi, Deprem İhbar Formu, Antalya Ulaşım Talep Formu ve bölge halkı için başlattığı yardım kampanyası ile ilk günden itibaren AFAD koordinasyonunda bölge ile iletişime geçildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanan yardımlarla doldurulan 3 yardım tırı deprem bölgesine ulaştırıldı.

Akdeniz Üniversitesi’nden 68 kişilik bir ekiple bölgede yaşayan 250’den fazla aileye ulaşıldı. Kahramanmaraş Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman ve yol üstü güzergahlar olmak üzere 10 ilde yardımlar yapılırken deprem bölgesinden başka şehirlere gitmek isteyenler için 300’den fazla transfer sağlandı. Deprem ihbar formu ile alınan talepler doğrultusunda belirlenen yardım malzemeleri hızla şehirlere iletilmeye devam ederken, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda portatif banyo ve tuvalet konteynerlerı da bölgeye ulaştırıldı.

"Yardımlarımız devam ediyor"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Depremin ilk anından itibaren öğrencilerimiz ve personellerimizle el ele deprem yaralarını sarmak için seferber olduk. El birliği ile hazırladığımız yardım tırları bölgeye giderek oradaki öğrencilerimize ve halkımıza destek sağladı. Ayrıca üniversite olarak depremzedelerin hastanemizde tedavilerini sağlıyor, sosyal tesislerimizde de ağırlayarak elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz. Oluşturduğumuz gruplar aracılığıyla deprem bölgesine de yardımlarımız devam ediyor. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.

Deprem anından itibaren tüm öğrencilere ulaşmaya, ellerinden geldiğince yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını da ifade eden Rektör Özkan, öğrenciler arasındaki dayanışmanın ve onlardan gelen mesajlarında kendisini çok duygulandırdığını sözlerine ekledi.

"Öğrencilerden mesajlar"

“Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Yardımlarınız bize ulaştı, emeği geçen herkesin emeğine sağlık, üniversitemiz bir kez daha bizler için aile olduğunu, yuva olduğunu gösterdi. Gönderdiğiniz yardımlar sadece bizlere değil çevremizdeki insanların da yaralarını sardı. Başta rektörümüz olmak üzere bizleri unutmayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz.”

“Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz iyi ki varsınız.”

“Çok teşekkür ederiz yardımlarınız Malatya’ya ulaştı hepinizden Allah razı olsun.”

“Akdeniz Üniversitesi’ne göndermiş olduğu yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum Allah razı olsun paketimizi aldık. Allah yollarını açık etsin, sağ olun bu zor zamanda yanımızda oldukları için.”

“Arkadaşlar ailem kavuştu eksikler tamamlandı. Bunun olmasına yardımcı olan herkesin emeğine sağlık. Hepinizden Allah razı olsun çok sağ olun.”