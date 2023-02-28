Akdeniz Üniversitesinden deprem araştırmalarına katkı

Akdeniz Üniversitesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için yaptığı yardım ve destek çalışmalarının yanı sıra deprem araştırmalarına katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara da başladı. Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik ve araştırma ekibi, depremde yıkılan binalardaki yapısal kusurların belirlenmesi için bölgeye giderek saha çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından TÜBİTAK, yaşanan depremin analizi için 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması çağrısında bulundu. Çağrı çerçevesinde projesi kabul edilen Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ferhat Erdal ve Araş. Gör. Hüseyin Söğüt, "Depremde Yıkılan Binalardaki Yapısal Kusurların Belirlenmesi" projesi ile ilgili araştırma yapmak için deprem bölgesine giderek çalışmalara başladı.

İllerde inceleme yapıldı

Proje çerçevesinde çalışmalara başlayan Prof. Dr. Ramazan Özçelik ve araştırma ekibi, ilk olarak depremlerin merkez üssü olan Pazarcık ve Elbistan ilçelerine giderek saha incelemelerini gerçekleştirdi. Daha sonra Kahramanmaraş merkez ve Adıyaman’da yıkımın en çok olduğu bölgeler değerlendirildi. Özçelik ve ekibi, depremden en fazla etkilenen bölgelerin saha çalışması için Hatay ve Gaziantep (İslâhiye ve Nurdağı) güzergâhlarında kırsal kesimlerde bulunan yığma yapılar, yol üzerindeki köprüler ve tarihi yapıların değerlendirilmesi için de gerekli incelemelerde bulundu.

Çeşitli yapılar incelendi

Saha çalışmasında ilk olarak 1998, 2007 ve 2018 Deprem Şartnamesi ile tasarımının yapıldığı ve deprem esnasında yıkılan veya ağır hasar alan yapılardan oluşan hedef yapı stoku belirlendi. Bunun yanında yıkıma uğramış betonarme yapılar ile farklı taşıyıcı sisteme sahip yapılar, prekast fabrika binaları, güneş enerji sistemleri, tarihi yapılar ve çelik yapılar incelendi. Deprem bölgesinin durum tespiti ve mühendislik açısından değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları incelemelerden bahseden Prof. Dr. Özçelik, "Bölgeye gittiğimizde hedef planımız istikametinde incelemelerde bulunduk. Hedef binaların taşıyıcı sistemi, kolon ve kirişlerdeki donatı miktarını öğrendik. Yapıların kat sayısı, taşıyıcı sistemi konularla ilgili yapının çevresindeki insanlardan bilgi aldık. Elde ettiğimiz bu bilgiler bize deprem esnasında yıkılmış binalardaki taşıyıcı sisteme ait genel bilgiler sağlayacak" dedi.

Depreme hazırlıklı binalar için önemli

Yapılan çalışmanın gelecek depremlere yapısal olarak daha hazırlıklı olunmasında araştırmacılara yol gösterici olacağını ifade eden Prof. Dr. Özçelik, "Böyle bir afeti bir daha yaşamamak dileğiyle. Ancak deprem ülkemizin bir gerçeği ve bunun için tedbirli olmamız şart. Yaptığımız çalışma çerçevesinde yapıların deprem etkisi altında davranışları ve performans seviyeleri belirlenecek. Yapısal kusurların ve etkilerinin daha doğru belirlenmesine imkan sağlayacak. Böylece yapısal yetersizliklerin belirlenerek gelecek depremlere daha hazırlıklı olmamızda araştırmacılara yol gösterici olacak" şeklinde konuştu.