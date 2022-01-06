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Akdeniz Üniversitesi’nde tıp eğitimi çağı yakalayacak

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi için planladıkları yeni eğitim sistemini anlatan Rektör Özlenen Özkan, hedefin Nobel ödülü alacak öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

ANTALYA 06.01.2022, 12:10
Akdeniz Üniversitesi’nde tıp eğitimi çağı yakalayacak

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi için planladıkları yeni eğitim sistemini anlatan Rektör Özlenen Özkan, hedefin Nobel ödülü alacak öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi’nde 2021 yılının değerlendirildiği Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan Akademik Genel Kurul Toplantısı’na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

“Pandemide iyi bir sınav verdik”

Konuşmasına 1 buçuk yıllık görev süresini değerlendirerek başlayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Göreve geldiğimizde öncelikle Covid-19 pandemisinin oluşturduğu zorluklarla mücadele ettik. Covid’in birkaç yönü vardı. Bunlar sağlık, ekonomi ve eğitim. Bence pandemide Akdeniz Üniversitesi iyi bir sınav verdi. Hem sağlık ve tedavide, hem eğitimde hem de ekonomik olarak çalışanlarımızı desteklemek açısından ben iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum hepinize hep beraber yaptık bunu” dedi.

“YÖKAK kriterleri rehberlik edecek”

İlk günden buyana akreditasyon süreci için yoğun mesai harcadıklarını belirten Rektör Özkan, “Bu yoğun ve meşakkatli sürecin sonunda 54 üniversite içerisinden sadece 9’u akredite olmaya hak kazandı. Biz Tıp Fakültesi olarak çift akredite olan bir fakülteyiz. Bizim önümüzde rehberlik edecek en standart unsur akreditasyon” diye konuştu. Rektör Özkan, uzaktan eğitim konusunda da Prof. Dr. Murat Turhan sayesinde uzaktan eğitimi başarıyla yürüttüklerini, bu sistemin YÖKAK’ta da çok ciddi puanlar alarak örnek gösterildiğini ifade etti.

“Nobel alacak öğrenciler çıkabilir”

Rektör Özkan, Tıp Fakültesi’nde uygulanması hedeflenen yeni eğitim modeliyle ilgili de bilgi verdi. Rektör Özkan, “Hekimlik mesleği pratiğindeki gibi semptom bazlı eğitim müfredatını getirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin daha ilk yıllarından itibaren vakalar ve semptomlar üzerinden eğitim görecekleri bir sisteme geçmeyi düşünüyoruz. Hazırlık süreci meşakkatli ve bildiğimiz klasik eğitimden farklı bir eğitime geçiş söz konusu. Hedefimiz öncelikle çok sağlam doktor yetiştirmek. Bununla beraber TUS’ta iyi derece yapan ve alanlarında öncü bilim adamı yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bu sistemle Nobel ödülü alan öğrenciler çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“Tıp eğitimi çağı yakalayacak”

Ayrıca online sınavlar için tabletler, simülasyon laboratuvarları gibi yeni düzenlemelerle tıp eğitimini çağı yakalayacak seviyede daha da güçlendireceklerini ifade eden Rektör Özkan, “Ben burada çok iyi öğretim üyeleri görüyorum ama daha iyi olmamız gerekiyor. Bu kadar hızlı giden bir dünyada en yavaş revize olan en yavaş hareket alanı bulan şey belki de eğitim. Ama biz bunu Akdeniz Üniversitesi olarak günün şartlarına adapteye adayız” dedi.

“Çıktı odaklı akıllı proje yönetim sistemi”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, sunumunda Bilimsel Araştırma Projeleri Modeli, Bilimsel Araştırma Vadisi ve öğretim üyesi atama yükseltme kriterleri ile ilgili çalışmalardan bahsetti. 2021 yılında hayata geçirilen çalışmaları anlatan Prof. Dr. Murat Turhan “Rektör hocamızın ilk gündem maddesi olan Üniversitemizin bilimsel araştırma projelerine ayrılan kaynakları verimli, adaletli ve çıktı odaklı olarak kullanabilmek için hayata geçirdiğimiz ‘Çıktı Odaklı Akıllı Proje Yönetim Sistemi’ üniversitemiz için önemli kazanımlardan biri oldu. Bu sayede yapılan tüm projeler bilimsel araştırma, patent veya girişimcilik olarak üniversitemize katkı sağlayacak herkes bu kaynaklardan objektif olarak yararlanacak” dedi. Atama yükseltme kriterlerinde de herkesin eşit sistemle değerlendirileceğini söyleyen Prof. Dr. Turhan bu kapsamda kriterlerin YÖKAK, YÖK izleme ve araştırma odaklı üniversite kriterlerini destekleyecek şekilde yeniden tasarlandığını ifade etti.

“Tıp eğitimi ile öncü olacağız”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar da yaptığı sunumda öğretim elemanları ile ilgili bilgiler, eğitimde ve araştırmada mevcut durumu, gelecek ile ilgili dekanlık olarak planları hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Tıp eğitiminde yapılması planlanan değişikliklerden bahseden Prof. Dr. Gürpınar, Ters Yüz Eğitim Modeli, Semptom Bazlı Eğitim Modeli konu başlıkları altında yurtdışında yaygınlığı giderek artan modeller hakkında bilgiler aktararak bu programlar hayata geçirildiğinde Türkiye’de örnek gösterilen bir fakülte olacaklarını söyledi. Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı soru cevap bölümünün ardından son buldu.

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