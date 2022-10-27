Akdeniz Üniversitesi’nde “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” sergisi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 20. Geleneksel Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi’ne katıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamak amacıyla “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” temasıyla “20. Geleneksel Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi” düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen sergi açılışına Rektör Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Bekir Kirişcan, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Akdeniz Üniversitesi ailesi başta olmak üzere tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutluyoruz. Bir insan için 99 yıl çok uzun bir süre olsa da daima genç kalacak Cumhuriyetimiz için 99 yıl ilelebet yaşayacak bir Türkiye’nin başlangıcı demektir” dedi.

Rektör Özkan, “Bağımsız ve hür bir millet olma yolunda azim, birlik, beraberlik, fedakârlık ve kararlılıkla geçen 99 yıl sonunda bugün daha güçlü bir Cumhuriyet daha güçlü bir Türkiye var. Gelecek yüzyılın ise ülkemiz için daha parlak olacağına yürekten inanıyorum. Özgür ve bağımsız sanat da geleceğe inançla bakmamızı sağlayan Cumhuriyet değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de sanata ve sanatçıya verdiği değerle, sanatın bir ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Anadolu’nun çağdaşlaşması ve milli kültürümüzün sağlamlaşması konusunda sanata büyük bir güven duymuştur. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle “Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister”. Bu niteliklerde vücut bulan cumhuriyet nesillerinin oluşmasında sanatın önemli bir işlevi vardır. Bu nedenle toplumsal ilerlemenin yaşanması ve geleceğin Türkiye’sinin daha güçlü olması bilimsel ilerleme kadar sanatsal özgünlükle mümkün olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Zaten bilim ve sanatın ortak yönü üretimdir. Ve bu da ancak insanın gerçek özgürlüğüne kavuşması ile ortaya çıkabilir. İşte sanat ve cumhuriyet kavramlarının birbirini tamamlayan bu yönleri, sergimize ayrı bir anlam, ayrı bir nitelik ve değer katıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bir milletin varoluş mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandığı bu anlamlı günü tekrar kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Sözlerimi sergimizin güzel sloganıyla bitirmek istiyorum. Sonsuza kadar Cumhuriyet” şeklinde konuştu.

20. Geleneksel Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi’nin temasının Sonsuza Kadar Cumhuriyet olduğunu söyleyen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem “Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutlamak üzere düzenlediğimiz ve resimden grafiğe seramikten moda tasarımına fotoğraftan heykele enstalasyona uzanan farklı alanlardan eserlerin yer aldığı anlamlı sergimizin hazırlanmasında emeği geçen Doç. Nevin Yavuz Azeri’ye Öğretim Görevlisi Hande Rastgeldi Ferreira’ya ve emeği geçen tüm değerli akademisyen sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunu gururla, kıvançla sevinçle kutlayabileceğimiz nice etkinliklerde buluşabilmek dileğiyle” dedi.,