Akdeniz Üniversitesi’nde fotoğraf buluşması

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği seminere katıldı. Rektör Özkan, ünlü fotoğraf sanatçısı ve foto muhabirlerine katılım belgesi verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nün düzenlediği seminere katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Mavi Amfi Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, ünlü fotoğraf sanatçıları ve foto muhabirleri Mehmet Turgut, Mustafa Seven ve Tolga Adanalı ile Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel öğrencilerle buluştu.

“Foto muhabirleri dönemin tanıkları”

Katılımcılara teşekkür belgelerini takdim eden Rektör Özlenen Özkan, foto muhabirlerinin dönemin tanığı ve insanların gören gözleri olduğunu vurgulayarak, “Siz foto muhabirleri aslında bizim üçüncü gözümüzsünüz. Sizin gözünüzle dünyayı görüyoruz. Bunu yaşadığımız savaş döneminde tekrar hatırladık. Bölgeden gelen bir fotoğraf, binlerce kelimeden daha çok insanları etkiledi, yaşanan dramı bize aktardı. Dünyada bu konuda uyanan tepkide fotoğraflar çok etkili oldu. Tabii diğer taraftan Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta gösterilen hassasiyetin Suriye’de, Somali’de ya da Yemen’de gösterilmemesi de Batı dünyasının iki yüzlülüğünü gösterdi” diye konuştu.

“Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Mehmet Turgut portre fotoğrafı konusunun inceliklerini, Mustafa Seven sosyal medya kullanımını, Rıza Özel ve Tolga Adanalı ise foto muhabirliğini anlattı. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan katılımcılara teşekkür belgesi verirken, Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel de Rektör Özkan’a günün anısına hediye takdim etti.