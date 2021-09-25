Akdeniz Üniversitesi’nde Antalya Devlet Konservatuvarı mezuniyet töreni

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı tarafından mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Konservatuvar binasıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı tarafından mezuniyet töreni düzenlendi. Olbia Çarşısı Toplantı Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Uluslararası başarılar gururlandırıyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.” sözleriyle konuşmasına başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Biz de bu düşüncenin ışığında toplumumuza sanatçı yetiştiren Konservatuvarımız ve Güzel Sanatlar Fakültemizi çok önemsiyoruz. Her iki birimimizde de dünyanın sanatta önde gelen ülkelerindeki seviyede eğitim verildiğine inanıyorum. Bunun en önemli göstergelerinden biri de öğrencilerimizin ve mezunlarımızın aldığı başarılar. Her yıl çok sayıda öğrencimiz, uluslararası yarışmalarda yeteneklerini sergileyerek ülkemize, şehrimize ve üniversitemize önemli ödüller getiriyor. Birçok öğrencimiz eğitimine yurtdışındaki önemli üniversitelerde devam ediyor. Tüm başarılar bizi ülkemiz ve üniversitemiz adına gururlandırıyor. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan siz sevgili gençlerin de bundan sonra da alacağı başarılar ile bizi gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerin sanat yaşamınızı büyük bir ilgi ve keyifle takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Amacımız yeni bir konservatuvar binası

Konservatuvar binasıyla ilgili gündeme gelen konulara da değinen Rektör Özkan, “Konu hakkında doğru bilgilendirme yapılması adına uygun olduğunu düşünüyorum. Konservatuvar binamız için 2020 yılında depreme dayanıksız raporu alınmış. Göreve geldiğimiz andan itibaren binayla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalarımız başladı. Önceliğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın güvenliğidir. Binayla ilgili kalıcı çözüm planlarımız var. Ancak öğrencilerimizin güvenliği için çok hızlı bir şekilde geçici önlemleri de hayata geçirdik. Öğrencilerimiz eğitimlerine bugün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde devam ediyor. Nihai amacımız ise yeni bir konservatuvar binası kazandırmak. Devletimiz nezdinde Konservatuvar binamızın durumu ile ilgili gerekli girişimleri yaptık ve aldığımız yanıtlar da hep olumlu oldu. Hayırsever desteği de eğitimin kalitesine önemli katkı yapan bir unsur. Antalyamız da yüce gönüllü insanları ile bu konuda şanslı. Birçok fakültemizde, binamızda hayırseverlerimizin izi ve katkısı var. Konservatuvarımızla ilgili de bir bağış konusu, konservatuvar öğrencilerimizin velileri tarafından bize iletildi. Devam eden başka bir yapımızda da katkısı olan değerli hayırseverimiz ile hızla iletişime geçtik. Ancak değerli bağışçımız kesin kararını henüz vermediğini bize iletti. Bunun dışındaki tüm iddialar gerçek dışıdır. Velilerimizin çocukları için endişelerini anlıyoruz. Ancak üniversitemiz de geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın güvenliğini koruyacak güce muktedirdir. Lütfen bize güvensinler. Ki zaten velilerimizin büyük bölümü, çıkan dedikodulardan en çok rahatsız olanların kendileri olduğunu belirterek, bize olan güvenlerini sürekli bize iletiyorlar. Biz de bu güveni boşa çıkarmadan, gerekli çalışmaları yaparak öğrencilerimizi en kısa sürede yeni binalarına kavuşturmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tüm öğrencileri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Rektör Özkan, birinci ve ikinciye belgelerini takdim etti.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Rektör Yardımcısı ve Antalya Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Prof. Dr. Cengiz Toker ise son günlerde basında yer alan konservatuvar binası ile ilgili “Benimle bazı veliler konservatuvar binası ve binadaki sorunlarla ilgili iki defa konuşmaya geldiler. Ben tabi bu konuşmaları rektörümüz adına yaptım. Ama basında hiç rektörlüğe ulaşılamadığı, randevu alınamadığı ve görüşülemediği şeklinde haberler çıktı. Buna gerçekten üzüldüm.” şeklinde konuştu. Tören mezun öğrencilerin yaptıkları dinletiler ve öğrencilerin kep atması ile son buldu.