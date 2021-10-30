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Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 29 Ekim 2021 Cuma günü “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli çevrim içi olarak düzenlendi. Panele konuşmacı olarak General Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan davetli konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına rahmet diledi. Cumhuriyetin önemine değinen Prof. Dr. Cengiz Toker, “Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetecek idarecileri seçtiği basit bir tanım değildir. Cumhuriyet bizim için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Cumhuriyet emperyalizmin, sömürgeciliğin karşısında dik duruş ve zafer anlamı taşımaktır. Cumhuriyet Türklerin birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman yenilmez olduklarının timsalidir. Cumhuriyet bizim için dünü unutmamak ve yarını bugünden planlamak olmalıdır. Cumhuriyet kurulurken yapılan fedakârlıklar unutulmamalıdır ki gelecekte bunların kıymeti bilinsin ve daha başarılı işler yapılabilsin.” diye konuştu.

ANTALYA 30.10.2021, 11:01
Akdeniz Üniversitesi’nde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 29 Ekim 2021 Cuma günü “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Paneli çevrim içi olarak düzenlendi. Panele konuşmacı olarak General Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan davetli konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarına rahmet diledi. Cumhuriyetin önemine değinen Prof. Dr. Cengiz Toker, “Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetecek idarecileri seçtiği basit bir tanım değildir. Cumhuriyet bizim için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Cumhuriyet emperyalizmin, sömürgeciliğin karşısında dik duruş ve zafer anlamı taşımaktır. Cumhuriyet Türklerin birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman yenilmez olduklarının timsalidir. Cumhuriyet bizim için dünü unutmamak ve yarını bugünden planlamak olmalıdır. Cumhuriyet kurulurken yapılan fedakârlıklar unutulmamalıdır ki gelecekte bunların kıymeti bilinsin ve daha başarılı işler yapılabilsin.” diye konuştu.

Tarihi bilmeyenin coğrafyasını başkası çizer

General Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir panelde “Dünü Unutma Yarına, Hakkın Olsun” başlıklı konuşma gerçekleştirdi. “Cumhuriyete nasıl gelindi, hiç kolay yollar aşılmadı, bu konularda hepimiz çok okuduk, hepimizin duyduğu pek çok bilgi var.” diyen Karabekir, yaşananları idrak etmenin, farkına vararak okumanın öneminden bahsederek, Kars’ta Gazi Muhtar Paşa Konağında ‘tarihi bilmeyenin coğrafyasını başkası çizer’ yazısına rastladığında farkındalığının başladığını anlattı. İstiklal Harbinin dünyada benzeri olmayan, sınırların kanla çizildiği bir mücadele olduğunu söyleyen Karabekir, “Allah’ın lütfu olan o ilahi kadro başta Mustafa Kemal Paşamız olmak üzere İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Ali Fuat gibi her birini sayamayacağım pek çok kahraman erkeğiyle, kadınıyla genciyle çocuğuyla bu vatan için mücadele etti, bu vatan için canlarını verdiler.” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Karabekir, “Türkiye Cumhuriyetine hizmet etmek borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. Gençler tarihlerini bilsinler, doğrulardan ayrılmasınlar ve bu vatana daima sahip çıksınlar.” dedi.

Cumhuriyetin kıymetini bilelim

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan ise, “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı” başlıklı konuşması bu toprakların kutsal topraklar olduğunu, büyük mücadeleler ile kazanıldığını ve bunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Prof. Dr. Turan, öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk’u okumaları gerektiğini hatırlattı. Prof. Dr. Turan, Atatürk’ün gençliğe hitabesinde gençlere birinci vazifelerinin “Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.” denilmesinin, söylenen sözlerinin ve seçilen kavramların önemli olduğunu vurguladı. Panelin sonunda konuşmacılara verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür eden Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Suat Kolukırık, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

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