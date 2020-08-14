Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARA GÖRE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NE (AÜ), TÜRKİYE'DE İLK YÜZ VE ÇİFT KOL NAKLİ, DÜNYADA İLK KEZ KADAVRADAN RAHİM NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİREN PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI ÖMER ÖZKAN’IN EŞİ (AÜ) PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ. POF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN ATANDI.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.Prof.Dr.Mustafa Ünal’ın Kasım 2015 tarihinden bu yana Rektör olarak görev yaptığı AÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu.
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