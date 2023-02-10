Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yanında

Akdeniz Üniversitesi deprem bölgesinde bulunan öğrencilerine ulaşarak ihtiyaçlarına anında cevap veriyor. Öğrenciler gelen mesajlar ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin hemen ardından yardım kampanyası başlatan Akdeniz Üniversitesi’nin yardım tırları Kahramanmaraş ve Hatay’a ulaştı. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, personeli ve vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar bölgeye ulaşırken, yardım ekipleri bölgede yaşayan Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle de iletişime geçerek onlara ihtiyaçları konusunda destek sağladı.

Duygulandıran mesajlar

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için oluşturulan deprem ihbar formu sayesinde bölgedeki öğrencileri talepleri alındı. Ayrıca deprem bölgesindeki öğrenciler tespit edilerek bölgedeki öğrencilerin bulunduğu mesaj grupları oluşturuldu. Yiyecek, içecek ve ihtiyaç malzemeleri eline ulaşan öğrenciler gruptan teşekkür mesajları yağdırdı.

Yardım kampanyası devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere bölgedeki ihtiyaca yönelik yardım malzemesi toplanmaya devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, personeli ve vatandaşlar tarafından toplanan su, battaniye, yatak, yorgan, çadır, mat, mont, ayakkabı, ısıtıcı, bebek bezi gibi malzemeler her gün bir tıra yüklenerek bölgeye ulaştırılıyor.

“İyi ki Akdenizliyim”

Gelen teşekkür mesajlarından bazıları:

“Yardımlar elimize ulaştı her şey için çok teşekkür ederim bugün gördük ki ülkem, okuduğum üniversitem bu konuda bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim.”

“Eller birleşirse yükler hafifler Akdeniz Üniversitesi bu ince bir o kadar da yürekli insanlara teşekkür ederim.”

“Akdeniz Üniversitesi ailesinde olduğum için mutluyum günlerdir erişemediğimiz en basit su idi. Şu an elimizde, ulaşan yardım sadece aileme değil çevremdekilere bile iyi geldi. Allah razı olsun, sizi ve sevdiklerinizi incitmesin.”

“Gerçekten öyle Allah razı olsun Akdeniz Üniversitesinden. Yardım beklerken imdadımıza koştular iyi ki bu üniversitedeyim dedim” ifadelerini kullandı.